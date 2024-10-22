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迪麗熱巴MIKIMOTO最新美照曝光 粉頸鎖骨比美珍珠鑽石
MIKIMOTO發布由品牌全球代言人迪麗熱巴演繹的最新形象廣告。擁有360度無死角精緻五官的迪麗熱巴，以經典黑裙，優雅配搭白珍珠，營造出歷久不衰的「黑白配」。此次形象照中，她所配戴的全新的頂級珠寶項鍊、耳環、戒指，以日本Akoya珍珠和白南洋珍珠配襯璀璨鑽石組成成瑰麗動人的花朵，珍珠溫柔的光澤與花朵的柔美，襯托迪麗熱巴明麗動人的美態，展現新時代女性的自信之美。
形象廣告中的三件珠寶均以不同的手法演繹相同的主題，體現MIKIMOTO精湛的技術與設計的巧思。全新項鍊及耳環，採用色澤優雅的日本Akoya珍珠製作。由三條充滿圓潤光澤的日本Akoya珍珠依大小綸列串疊而成的項鍊，以不對稱的手法在側邊妝點一朵盛放的鑽石花朵，巧妙的平衡展現精湛的技術，花朵還可單獨拆下用作為胸針配戴。耳環同樣以則以不對稱的設計手法，以自然動人的線條歌樂出盛開的花瓣，墜上精緻的日本Akoya珍珠，細膩地展現清雅簡潔的大和美學。同樣是刻畫盛開的花朵，戒指則聚焦一顆碩大的白南洋珍珠猶如花蕊，以璀璨華麗的鑽石簇擁，演繹出更為大膽率性的個性之美。
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