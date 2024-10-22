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餐廳控遭惡意放鳥 旅行社駁：保留法律追訴權

中央社／ 台北22日電

台北市知名的塔吉摩洛哥餐廳今天在臉書指控，創新旅行社訂21人位置卻在上午臨時取消，因此開放民眾免費領取。創新旅行社說是業者無法提供足量海鮮餐點，將保留法律追訴權。

塔吉摩洛哥餐廳今天在臉書上表示，今天中午本來有21名創新旅行社的團體客人要來用餐，他們前天下午訂位，昨晚選好了餐點，但是今天早上臨時取消，開業14年，對現在業者的職業道德感到失望，已經準備好的食材又不想浪費，所以決定免費將這21份餐點送給大家。

創新旅行社則發布聲明反駁，創新旅行社指出，20日下午向塔吉摩洛哥餐廳預定印尼21人團於22日中午用餐，餐廳於20日要求先提供菜單給團員點餐，21日晚間8時42分告知餐廳預定數量為16份海鮮，5份牛肉，餐廳隨即表示無法足量提供16份海鮮，要求與顧客協調至多7份海鮮。

創新旅行社指出，22日早上6時42分，與旅客代表協商，印尼團旅客不願意由海鮮改吃牛肉於是只能更換餐廳，並於22日早上7時15分通知餐廳必須更換餐廳，餐廳表示要求賠償新台幣7000元。

創新旅行社指出，這顯然不合理並未答應餐廳要求。對於餐廳於社群媒體發布文章內容已有損害商譽之慮，請塔吉摩洛哥餐廳撤文，並保留法律追訴權。

旅行社 海鮮 餐廳

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