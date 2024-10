奧斯卡電影博物館晚宴紅毯 61歲黛咪摩爾美得超不合理

第4屆奧斯卡電影博物館晚宴日日前於洛杉磯舉辦,許多名人皆盛裝出席紅毯。今年許多受邀明星都選穿了黑色或深色調的禮服登上紅毯,搭配白鑽珠寶,這種色調上收斂簡約的趨勢可以說是2024年從年頭頒獎季開始一路延續到年尾。

奧斯卡影后、香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)就選穿了一套點綴幾何裝繡的黑色雪紡垂墜式香奈兒訂製長洋裝,搭配不對稱的鑽石耳環。另一位品牌大使、號稱最有才華星二代的瑪格麗特庫利(Margaret Qualley),雖然也是一身黑,但透視感的針織上衣與絲質長裙,搭配非賣品的品牌典藏Étoile Filante流星鑽石頭飾,又巧妙將黑色穿出活潑的少女氣息。

同樣選穿黑色的還有實力派演員瑟夏羅南(Saoirse Ronan),出自路易威登的黑色露背禮服搭配摺紙褶皺上衣顯得優雅出眾。首位亞裔艾美獎視后澤井杏奈(Anna Sawai)的黑色真絲塔夫綢燈籠袖不對稱短版上衣和短裙也是出自路易威登,中空不對稱的造型配上簡約的卡地亞項鍊,顯得活潑俏麗。同樣選穿兩截中空裝的Sarah Paulson,綴滿黑色立體花朵的禮服來自Prada,與寶格麗的金色調的蛇形珠寶搭配出截然不同的紅毯氣場。