奧斯卡電影博物館晚宴紅毯 61歲黛咪摩爾美得超不合理
第4屆奧斯卡電影博物館晚宴日日前於洛杉磯舉辦，許多名人皆盛裝出席紅毯。今年許多受邀明星都選穿了黑色或深色調的禮服登上紅毯，搭配白鑽珠寶，這種色調上收斂簡約的趨勢可以說是2024年從年頭頒獎季開始一路延續到年尾。
奧斯卡影后、香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）就選穿了一套點綴幾何裝繡的黑色雪紡垂墜式香奈兒訂製長洋裝，搭配不對稱的鑽石耳環。另一位品牌大使、號稱最有才華星二代的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），雖然也是一身黑，但透視感的針織上衣與絲質長裙，搭配非賣品的品牌典藏Étoile Filante流星鑽石頭飾，又巧妙將黑色穿出活潑的少女氣息。
同樣選穿黑色的還有實力派演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan），出自路易威登的黑色露背禮服搭配摺紙褶皺上衣顯得優雅出眾。首位亞裔艾美獎視后澤井杏奈（Anna Sawai）的黑色真絲塔夫綢燈籠袖不對稱短版上衣和短裙也是出自路易威登，中空不對稱的造型配上簡約的卡地亞項鍊，顯得活潑俏麗。同樣選穿兩截中空裝的Sarah Paulson，綴滿黑色立體花朵的禮服來自Prada，與寶格麗的金色調的蛇形珠寶搭配出截然不同的紅毯氣場。
當然透過鮮亮色彩搶鏡的女星不少。造型備受好評的席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）藍色和黑色麂皮禮服勾勒豐滿曲線，配戴Tiffany & Co.經典的人骨造型手鐲相當有型。黛咪摩爾（Demi Moore）的藍色亮片Prada禮服，與藍色調的Tiffany珠寶相得益彰。而大膽選穿復古圓點禮服的Ariana Grande則混搭了Swarovski的造型首飾，收穫外媒一片好評。近年來在好萊塢竄紅的亞裔女星葛麗塔李（Greta Lee），將LOEWE的印有花朵圖案的羽毛禮服穿出個性美感，優雅中有活潑，搭配配戴在耳廓中斷的Tiffany耳環，也創造不少話題。
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