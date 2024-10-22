可口可樂、草莓芬達造型護唇膏太可愛！7-ELEVEN開賣多國秋冬保養小物　還有「日本白元溫泉入浴錠」

秋冬天氣漸涼，7-ELEVEN觀察發現潤唇膏、護手霜、乳液銷售較夏季成長逾1成，掌握秋冬體感商機，7-ELEVEN持續引進療癒新結構商品，像是日本溫泉鄉系列入浴錠銷售Top1品牌「日本白元溫泉入浴錠」，在家就能輕鬆享受日本溫泉名湯；韓國知名藥妝通路Olive Young唇膏熱銷冠軍「YNM」兩款護脣膏同步上市，即日起至11月26日指定商品還能享有第2件6折優惠。

7-ELEVEN自即日起至11月26日推出潤唇膏、護手霜、乳液指定商品任選第2件6折，必買超商獨家引進販售的「Ksolite舒敏精粹護手霜」，添加積雪草可有效舒緩保濕，讓指尖絲滑柔順還能隨時聞到溫柔氣息。

秋冬滋潤保養的護脣膏不能少，7-ELEVEN國際精品專櫃自11月13日起獨家推出美國品牌Lip Smacker與可口可樂公司聯名的特殊造型與汽水口味護唇膏，把大家熟悉的可口可樂、雪碧、芬達化身成護唇膏，還原可口可樂及草莓芬達瓶裝造型，還有經典雪碧護唇膏，免海外代購到7-ELEVEN就能買得到。

同時領先超商通路上市韓國知名藥妝店Olive Young熱銷的「韓國Torriden 5重分子釘護唇精華」，以及土耳其百年香氛品牌的「土耳其E.S.T童話森林護手霜」，用品年終慶11月13日至12月24日任選第2件5折（價低者折）。更獨家販售法國普羅旺斯Petite Jeanne香水系列，11月13日至11月26日任選買1送1。