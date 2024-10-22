Samsung Week雙11購物節登場！超狂優惠攻略大公開

一年一度的雙11購物節即將來襲，台灣三星聯手線上三星商城與線下三星智慧館推出一系列重磅優惠，讓星粉以超值價格入手夢幻裝置。「Samsung Week雙11生日慶」活動三星商城10月28日至11月20日開跑，三星智慧館活動期間則為11月1日至11月30日，所有優惠皆為限量活動、售完為止。

「Samsung Week雙11生日慶」活動期間於三星商城購買最新旗艦手機，送萬元soundbar、真無線藍牙耳機、指定手機保護殼、無線閃充行動電源等限量精美好禮；單筆訂單滿15萬元即贈43吋4K智慧顯示器、滿20萬元再加碼三星商城購物金11,111元。於三星商城購買Samsung Galaxy S23 Ultra限量特價6.5折；最新旗艦手機三星商城限定色現折6,000元；三星智慧館則祭出指定商品最高享2,500元購物金、舊換新優惠及指定穿戴裝置加價購。三星商城指定商品享Samsung Rewards回饋點數最高50%，下載Samsung Shop App更划算，首購訂單再享滿額現折最高2,000元。

三星商城限量送好禮，「Samsung Week雙11生日慶」活動期間購買Samsung Galaxy Z Fold6贈萬元soundbar及專屬手機保護殼；購買Samsung Galaxy Z Flip6贈Galaxy Buds3及專屬手機保護殼。

除了行動裝置，三星商城亦推出智慧顯示器買大送小超值限量組合，75吋Neo QLED AI QN90D智慧顯示器特價6.6折，再贈43吋4K智慧顯示器；另有指定型號家電享Samsung Rewards回饋點數最高15%。此外，全館單筆訂單滿15萬元即贈43吋4K智慧顯示器、單筆訂單滿20萬元再加碼三星商城購物金11,111元。

三星智慧館力推兩大獨家優惠：指定旗艦機型單筆消費最高享2,500元購物金、舊換新加碼最高再折4,000元、加購穿戴裝置最高現折3,000元，另可享延長保固1年、購新機零負擔刷卡最高12期0利率等星級禮遇。購買Samsung Galaxy S24 FE可享1,000元配件購物金，領取Samsung Members優惠序號再享1,000元折扣，購機後登入再領Galaxy Store 500元優惠券；購買Samsung Galaxy Tab S10系列，除可享45W快充旅充組及超快速充電2.0行動電源雙重好禮，登錄再享Samsung Care+全星守護螢幕意外損失保險1年期，另於Samsung Members應用程式領取序號，最高可再現折2,000元。

三星商城也祭出Samsung Galaxy S23 Ultra特價6.5折限量搶購，以及購買Samsung Galaxy Z Fold6｜Flip6和S24旗艦系列限定色最高現折6,000元，數量有限售完為止。

「Samsung Week雙11生日慶」活動期間以Samsung Shop App消費享多重折扣，消費者首次購買訂單滿2萬元可現折1,000元、滿5萬元現折2,000元。另全館購買指定產品享Samsung Rewards最高50%點數回饋，日後於三星商城消費結帳1點折1元。