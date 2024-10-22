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保暖也要兼顧時尚輕便 UNIQLO、GU秋冬穿搭材質再升級

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PUFFTECH輕暖科技外套，1,990元。圖／UNIQLO提供
PUFFTECH輕暖科技外套，1,990元。圖／UNIQLO提供

天氣明顯變涼，保暖外套更是隨著溫度降買氣隨之升溫。UNIQLO PUFFTECH輕暖蓄熱科技正式登場，採用來自日本先進的蓄熱纖維，主打輕量舒適並具備鎖暖抗濕機能，應對台灣冬日多變的濕冷氣候。GU全新PUFFY TOUCH多彩針織系列，除了有多種款式還有超過10種顏色可選擇。

為了回應消費者對於冬天更輕便保暖的穿著需求。UNIQLO與東麗共同開發高機能科技纖維，全新PUFFTECH包含男女童與嬰幼兒的外套系列，主打5大特色：高科技輕盈保暖、輕鬆在家清洗、面對潮濕氣候纖維不易扁塌外層防潑水材質、獨特的纖維結構降低傳統羽絨服鑽絨或變形的問題、多款時尚設計，更有設計師聯名款包括Uniqlo U、UNIQLO : C 的合作款式。另外，即日起至10月27日只要入店參與「RE.UNIQLO羽絨服回收再生行動」，凡捐出一件UNIQLO男女童裝羽絨系列商品，即可獲得100元網路商店滿額優惠券一張。

PUFFTECH輕暖科技外套，1,990元。圖／UNIQLO提供
PUFFTECH輕暖科技外套，1,990元。圖／UNIQLO提供
PUFFTECH童裝，輕暖科技可機洗連帽外套，1,290元。圖／UNIQLO提供
PUFFTECH童裝，輕暖科技可機洗連帽外套，1,290元。圖／UNIQLO提供

GU全新升級款PUFFY TOUCH多彩針織系列，推出百搭短版以及寬鬆有型等兩種版型，還分別有外套式、翻領式、兩件式三種變化，以及學院格紋與繽紛原色等超過10種顏色選擇，針織外套可因應溫度變化輕鬆穿脫轉換，可說是入秋必備單品，全系列提供7款選擇，690元起就能擁有。其中一款PUFFY TOUCH圓領短版開襟外套，蓬鬆的外搭加上簡單的內著，營造秋冬軟萌氣質與層次感，更提供8款多彩繽紛的色系選擇。

PUFFY TOUCH圓領短版開襟外套，690元。圖／GU提供
PUFFY TOUCH圓領短版開襟外套，690元。圖／GU提供
PUFFY TOUCH寬鬆開襟外套，890元。圖／GU提供
PUFFY TOUCH寬鬆開襟外套，890元。圖／GU提供
PUFFY TOUCH大翻領針織衫，790元。圖／GU提供
PUFFY TOUCH大翻領針織衫，790元。圖／GU提供

GU UNIQLO 保暖 設計師

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