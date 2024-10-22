玫瑰粉太夢幻！Epson新一代行動投影機 精彩串流帶著走

小宅趨勢，加上串流影音平台已是台灣民眾觀看娛樂內容的主要選擇，小巧外型即可大尺寸投影的行動投影機，便成為許多租屋族、小家庭的觀影工具首選。Epson近日推出全新家用行動娛樂投影機EF-21/EF-22，除了影音品質上的升級外，快速精準的智慧校正功能、支援多款影音串流平台，以及更繽紛的顏色設計，都讓用戶輕鬆營造身歷其境的視聽雙重享受。

Epson EF-21/EF-22以獨家3LCD雷射投影技術，打造3倍彩色亮度，並擁有1,000 ANSI流明的白色亮度與1,000流明彩色亮度。真實亮度搭配5,000,000：1的超高對比度，加上支援HDR10/HLG高動態對比，讓畫面的顏色與細節更加生動；除此之外，新機喇叭支援杜比音效技術，能夠傳達更豐富、清晰的聲音，EF-22中的被動輻射式喇叭使低音更為厚實飽滿，有高強度的震撼力，打造更具沉浸感的影音體驗。EF-21/EF-22可投放高畫質1,080P Full HD影像，最大可達150吋的大畫面，並且提供自動梯形修正、自動避障、布幕精準投影等智慧校正功能，EF-22更配備了360°全景與150°超廣角水平與垂直調整的腳架，在安裝與操作都更簡易。