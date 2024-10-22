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玫瑰粉太夢幻！Epson新一代行動投影機 精彩串流帶著走

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Epson新一代自由「視」移動劇院EF-21推出粉瑰粉、白日白2色，EF-22則是有藍夜藍、黑曜黑2色，滿足不同室內空間與多元場景應用。圖／Epson提供
Epson新一代自由「視」移動劇院EF-21推出粉瑰粉、白日白2色，EF-22則是有藍夜藍、黑曜黑2色，滿足不同室內空間與多元場景應用。圖／Epson提供

小宅趨勢，加上串流影音平台已是台灣民眾觀看娛樂內容的主要選擇，小巧外型即可大尺寸投影的行動投影機，便成為許多租屋族、小家庭的觀影工具首選。Epson近日推出全新家用行動娛樂投影機EF-21/EF-22，除了影音品質上的升級外，快速精準的智慧校正功能、支援多款影音串流平台，以及更繽紛的顏色設計，都讓用戶輕鬆營造身歷其境的視聽雙重享受。

Epson EF-21/EF-22以獨家3LCD雷射投影技術，打造3倍彩色亮度，並擁有1,000 ANSI流明的白色亮度與1,000流明彩色亮度。真實亮度搭配5,000,000：1的超高對比度，加上支援HDR10/HLG高動態對比，讓畫面的顏色與細節更加生動；除此之外，新機喇叭支援杜比音效技術，能夠傳達更豐富、清晰的聲音，EF-22中的被動輻射式喇叭使低音更為厚實飽滿，有高強度的震撼力，打造更具沉浸感的影音體驗。EF-21/EF-22可投放高畫質1,080P Full HD影像，最大可達150吋的大畫面，並且提供自動梯形修正、自動避障、布幕精準投影等智慧校正功能，EF-22更配備了360°全景與150°超廣角水平與垂直調整的腳架，在安裝與操作都更簡易。

EF-21/EF-22內建Google TV系統，並支援無線投影以及搭載Netflix、Disney+、YouTube、Prime Video等人氣串流平台，想追劇、看電影、玩遊戲、唱歌辦趴都超有樂趣。EF-21R粉瑰粉款透過指定連結購買除了送限量隨行包，加碼再送KINYO藍牙K歌小音箱KY-2022；EF-22B黑曜黑至指定露營戶外門市現場體驗並購買，即贈送限量wildism多功能攜行袋。

Epson首推玫瑰粉行動娛樂投影機，即日起凡於指定通路購買即送限量隨行包，加碼再送KINYO藍牙K歌小音箱KY-2022。圖／Epson提供
Epson首推玫瑰粉行動娛樂投影機，即日起凡於指定通路購買即送限量隨行包，加碼再送KINYO藍牙K歌小音箱KY-2022。圖／Epson提供

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