色彩與精密的二合為一 RADO陶瓷表、活力全展開

欣賞設計，無論是色彩或材質都是近代工業設計與高級手表的兩大重點。畢竟材質帶來了主觀的印象與使用體感，而難以燒製、不易控制的彩色陶瓷更是近年高級腕表的新興材質，尤其陶瓷搭配橡膠表帶，更儼然已成為了高級鐘表品牌中「高級運動表」的方程式，新品連發。

事實上，高科技精密陶製的燒製不易，並具有包含耐刮、抗磨損、親膚性等各種物理優點，而在眾多當代高級品中，成功燒製出20多種彩色陶瓷的雷達表（RADO）、更堪稱是箇中的陶瓷大師，過去20年間不僅已和彩色陶瓷畫上深刻印象，更曾經從建築大師柯比意（Le Corbusier）的純粹色彩集中挑選9色設計（燒製）成表款顏色，無人能出其右。

不僅如此，RADO更是高級陶瓷表款中少數燒製出方形陶瓷表的名家，像是True Square Skeleton腕表便推出了黃色與藍色陶瓷的鏤空款，並搭配有可抗磁性Nivachron游絲的R808型鏤空機芯與橡膠表帶；同時另一款Captain Cook高科技陶瓷鏤空表則有藍色陶瓷表殼搭配拋光黃或橘紅色表圈。表款同樣搭配R808機芯，並具有80小時動力儲存、300米防水優異性能，以及源自1970年代的懷舊運動風格，難怪庫克船長系列在2019年問世後、火速成為品牌業績扛霸子，人氣歷久不衰。

值得一提的是，無論是True Square Skeleton腕表、或是Captain Cook高科技陶瓷鏤空表，表款都搭配了橡膠表帶；事實上，高科技陶瓷表搭配橡膠表帶儼然已是近代高級品的某種風格方程式，不僅RADO，也有不少如P牌、H牌、A牌的高級運動表推出相似設計，正因為陶瓷的輕盈堅硬，加上後疫情時代走出城市的戶外生活風格興起，橡膠表帶早已扭轉了傳統消耗品的印象，展現活在當下、柔軟彈性的風格。