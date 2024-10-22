快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

色彩與精密的二合為一 RADO陶瓷表、活力全展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表、紅色陶瓷圈款，全球限量262只，14萬7,300元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表、紅色陶瓷圈款，全球限量262只，14萬7,300元。圖／RADO提供

欣賞設計，無論是色彩或材質都是近代工業設計與高級手表的兩大重點。畢竟材質帶來了主觀的印象與使用體感，而難以燒製、不易控制的彩色陶瓷更是近年高級腕表的新興材質，尤其陶瓷搭配橡膠表帶，更儼然已成為了高級鐘表品牌中「高級運動表」的方程式，新品連發。

事實上，高科技精密陶製的燒製不易，並具有包含耐刮、抗磨損、親膚性等各種物理優點，而在眾多當代高級品中，成功燒製出20多種彩色陶瓷的雷達表（RADO）、更堪稱是箇中的陶瓷大師，過去20年間不僅已和彩色陶瓷畫上深刻印象，更曾經從建築大師柯比意（Le Corbusier）的純粹色彩集中挑選9色設計（燒製）成表款顏色，無人能出其右。

不僅如此，RADO更是高級陶瓷表款中少數燒製出方形陶瓷表的名家，像是True Square Skeleton腕表便推出了黃色與藍色陶瓷的鏤空款，並搭配有可抗磁性Nivachron游絲的R808型鏤空機芯與橡膠表帶；同時另一款Captain Cook高科技陶瓷鏤空表則有藍色陶瓷表殼搭配拋光黃或橘紅色表圈。表款同樣搭配R808機芯，並具有80小時動力儲存、300米防水優異性能，以及源自1970年代的懷舊運動風格，難怪庫克船長系列在2019年問世後、火速成為品牌業績扛霸子，人氣歷久不衰。

值得一提的是，無論是True Square Skeleton腕表、或是Captain Cook高科技陶瓷鏤空表，表款都搭配了橡膠表帶；事實上，高科技陶瓷表搭配橡膠表帶儼然已是近代高級品的某種風格方程式，不僅RADO，也有不少如P牌、H牌、A牌的高級運動表推出相似設計，正因為陶瓷的輕盈堅硬，加上後疫情時代走出城市的戶外生活風格興起，橡膠表帶早已扭轉了傳統消耗品的印象，展現活在當下、柔軟彈性的風格。

不僅表款具可靠的機械機芯，RADO更以精密彩色陶瓷加上活力橡膠表帶，在風格、生活場域中自由切換，讓高級品不再矜貴高冷，每一日都能親切享受。

彩色陶瓷、精密機械機芯與橡膠表帶的組合，儼然已是近年高級運動表的風格方程式。圖／RADO提供（合成圖）
彩色陶瓷、精密機械機芯與橡膠表帶的組合，儼然已是近年高級運動表的風格方程式。圖／RADO提供（合成圖）
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米海軍藍色高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供
陶瓷表殼的燒製不易，而方形陶瓷的稜角分明，更增添了燒製成形的難度。圖／RADO提供
陶瓷表殼的燒製不易，而方形陶瓷的稜角分明，更增添了燒製成形的難度。圖／RADO提供
由於橡膠表帶具有親膚、活力、不怕水氣的特點，搭配上陶瓷表殼後，已然成為近年高級運動表品牌的人氣組合。圖／RADO提供
由於橡膠表帶具有親膚、活力、不怕水氣的特點，搭配上陶瓷表殼後，已然成為近年高級運動表品牌的人氣組合。圖／RADO提供

腕表

延伸閱讀

非典型「腕錶」，盤點Chanel、VCA、Piaget...七款項鍊、戒指和胸針錶

三鶯線捷開案永吉公園站今簽約 藝術廊道連通車站展陶瓷文化

都有百年陶瓷文化 鶯歌與日本砥部町簽MOU

全聯推康寧「彼得兔」暖冬餐廚好物 2.9折起輕鬆入手

相關新聞

手機也變裝 犀牛盾攜手妮妃雅登同志遊行花車 CASETiFY「泡泡瑪特」首聯名10／26開賣

手機配件越來越吸睛，不僅能展現對喜愛角色的熱情，更能傳達自身關注的社會議題。犀牛盾將與全球公益組織擴大合作，與美國It ...

新光三越天母店周年慶 商圈獨家美食、沙龍香氛新登場

天母周年慶繼大葉高島屋率先展開後，接下來新光三越台北天母店即將於10月24日起至11月17日登場，SOGO天母店於11月...

第二屆桃機飛機盃魔方大賽11月登場 24日開放報名

第二屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽將於今年（2024）11月23日至24日在桃園國際機場第二航廈北側5樓「北翼天空之城（N...

萬聖節超市、量販玩變裝 到全聯喊出「這6字」可領糖果

萬聖節即將來臨，小朋友們最期待的「Trick or Treat」變裝活動也蓄勢待發，超市、量販店紛紛換上應景佈置，推出各...

7-ELEVEN新推韓式美味！Super Junior-D&E現身粉絲快衝

收看韓式料理實境秀、追韓劇讓人也想大啖韓系美食嗎？7-ELEVEN全新企劃帶來最過癮的超商韓式饗宴，推出超過10款鮮食、...

COCA-COLA變潮衣！與DANIEL WONG聯名 大秀後即看即買

超潮！DANIEL WONG與COCA-COLA聯手打造2024年度潮流盛宴，可以「即看即買」，時尚無需等待。這場年度不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。