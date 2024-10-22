餐廳控訂21份餐突取消只好免費送 旅行社駁：保留法律追訴權

台北市大安區一家摩洛哥料理餐廳今天在臉書表示，創新旅行社的21名團體客人原定今天中午要來用餐，前天下午訂位、昨晚選好了餐點，不料卻在今天早上臨時取消，對於旅行業者的職業道德感到失望，決定免費送出這21份餐點。對此，創新旅行社指出，主因餐廳無法提供足夠海鮮給印尼旅客，今早便通知餐廳取消。

「塔吉摩洛哥料理」今表示，創新旅行社21名團體客人原定今天中午要來用餐，業者前天下午訂位，卻在今天早上臨時取消。餐廳通常會在一周前收訂金，因為旅行社前天下午才訂位，時間緊急，想說給業者方便未收訂金，沒想到被臨時放鴿子。開業14年，對現在業者的職業道德感到失望。

「塔吉摩洛哥料理」指出，由於不想浪費已經準備好的食材，決定免費將21份餐點送給民眾，今天中午11點30分起，民眾到餐廳內用，限量21份免費，送完為止。

談及這此事件內容，業者表示，他們是穆斯林餐廳，常會有團體訂位，通常會在1周前收取訂金，但前天下午2時接到創新旅行社電話，表示有一團印尼學術團體，團員多為學校校長、教育部官員來台觀摩，想要訂位用餐，由於對方宣稱時間緊迫，加上昨天店面公休，想說給個方便，就沒收訂金。

業者指出，餐點部分他們提供主餐有香料海鮮、番茄起士牛肉丸、番紅花牛肉蜜棗，搭配番紅花飯等選擇，但創新旅行社昨天才統計好餐點，且指定21份全都要海鮮。由於食材有限無法全都提供同份主食，旅行社一度欲取消訂餐，但經討論溝通後，仍決定訂位用餐，分散主食選擇。

業者無奈，昨晚討論到晚上10點多，但旅行社態度仍反覆，到今早7時都還在猶豫是否用餐，然後早上10點多就收到取消用餐的消息，雖然感到無奈也只能接受；為了接待這團，總計準備30多份餐點，還增加外場人力，但如今取消，就決定把這原先預定的21份餐點免費送出，也很開心開店後21份就馬上領取完畢。

對此，創新旅行社今發表聲明表示，10月20日下午向塔吉摩洛哥餐廳預定印尼21人團於10月22日中午用餐，餐廳於10月20日提供菜單給團員點餐，旅行社10月21日晚間20點42分告知餐廳預定數量為16份海鮮 ，5份牛肉，餐廳隨即表示無法足量提供16份海鮮，要求與顧客協調至多7份海鮮。

創新旅行社指出，今天早上6時42分經與旅客代表協調，旅客表示不願意由海鮮改吃牛肉，於是只能更換餐廳，並於今天上午7時15分通知餐廳必須取消，餐廳便要求旅行社須賠償7000元，但旅行社認為顯不合理，並未答應餐廳要求。