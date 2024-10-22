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當同團姐妹都在攻音樂榜 Jisoo最新身份曝光
今年九月，BLACKPINK的Jisoo才在紐約時裝周出席TOMMY HILFIGER 2025春季系列發表，今日TOMMY HILFIGER即宣布Jisoo加入品牌家族，成為2024年秋季系列代言人。
在TOMMY HILFIGER全新的形象廣告中，Jisoo身穿2024年秋季系列經典單品，與Tommy Hilfiger先生一起展開遊歷紐約的旅程。Tommy Hilfiger先生談到，「Jisoo是K-Pop世界中無法忽視的力量。她的自信、寧靜和強大的實力讓她脫穎而出，並展現出獨一無二的風格，她是我們全新秋季系列最理想的代言人。」
BLACKPINK成員單飛不解散後，包括Lisa、Jennie、Rosé陸續推出個人單曲，並引起廣大迴響，讓BLACKPINK粉絲更是關注Jisoo下一步動態，還有粉絲為Jisoo解釋，「Jisoo正專注在演員的部分」。
確實，Jisoo的職業清單不只是K-Pop歌手，還有演員這部分，繼2021年電視劇「雪降花」後，她也即將於2025年播出的喪屍題材韓劇「Newtopia」與演技派男星朴正民搭檔演出，另外也主演了預計將於2025年上映的電影「全知讀者視角」，與李敏鎬、安孝燮、NANA等眾星同台飆戲。
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