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限時優惠！拿坡里「6塊腿排」199 必勝客大比薩199、套餐99元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里炸雞專賣店」限時推出萬聖節優惠方案。圖／拿坡里提供
「拿坡里炸雞專賣店」限時推出萬聖節優惠方案。圖／拿坡里提供

10月23日至10月31日期間，「拿坡里炸雞專賣店」限時推出萬聖節派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」原價348元，優惠價199元，適合多人共享。此外，即日起至10月29日間，凡購買「脆皮戰斧桶」，就送「咔啦腿排桶」，雙桶原價750元，優惠價399元。

必勝客即日起至11月1日，針對平日推出「尖叫自由點」方案，共有「個人超值自由點」、「個人豪華自由點」、「雙人超值自由點」、「單點大比薩199起」等不同組合。其中「個人超值自由點」，內含主食4選1、副食3選1、飲料2選1，每組99元，限於平日中午11:00～14:00於PK app限時推出，吃得到雙層美式臘腸比薩、超級總匯起司咔滋餅等不同餐點。「個人豪華自由點」則有主食5選1、副食3選1、飲料2選1等內容，每套199元。

至於「單點大比薩199元起」方案，共有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮等5種口味，均為199元；海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩（熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福）則均為239元。

此外，必勝客也針對官網、PK APP推出優惠碼方案，包括有「起司咔滋餅嚐鮮組79元」、「個人比薩豪爽餐179元」、「比薩激省餐」等不同優惠。

必勝客首度推出「尖叫自由點」，最低99元起。圖／必勝客提供
必勝客首度推出「尖叫自由點」，最低99元起。圖／必勝客提供

必勝客

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