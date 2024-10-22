日本菊池溫泉70週年 最佳賞楓季開跑

日本是台灣旅客最愛前往的國家，其中秋天也吸引不少旅客前往賞楓。據日本熊本縣菊池市發布資訊，今年是菊池溫泉發現水源的70週年，是最佳賞楓季，也將舉辦一系列的活動。

根據交通部觀光署統計，今年1到8月台灣旅客赴日本旅遊超過410萬人次，顯示台灣旅客對日本旅遊的喜愛。

為了爭取台灣旅客青睞，日本熊本縣菊池市發布新聞稿表示，今年秋天正值「日本百選溫泉」日本熊本縣的菊池溫泉成立70週年，從10月中旬開始，被譽為「日本森林浴百選」的菊池溪谷也進入最佳賞楓期。

菊池市指出，每年11月初，當地還會限時舉辦點燈活動，讓遊客在夜間也能欣賞秋季的迷人景色，而位於山丘上的菊池公園，曾是菊池城堡的舊址，則以其壯觀的金黃銀杏樹和俯瞰市景的視角成為當地著名的賞楓勝地。

菊池市說，為了慶祝70週年，當地將舉辦一系列活動，包括秋季的黃昏夜市與點燈活動，以及菊池市最大型的傳統活動「白龍祭」。

菊池市介紹，據傳菊池地區在挖掘出溫泉的時候，憑空竄起了一隻白色巨龍，從此白龍也成為當地勇氣與驕傲的象徵，白龍祭期間市區內的活動除了手舉長達50公尺的白龍，活動最後以約3000發的煙火點亮夜空。

除了日本當地政府積極攬客外，台灣旅遊業者也鎖定日本旅遊商機，推出盲盒旅遊。AsiaYo表示，FlyTo Unknow遊日盲旅盒行程涵蓋日本全區域皆有，並依據航空、住宿飯店及餐食等級的差異有不同價位，目的地與詳細行程將在活動結束後揭曉。