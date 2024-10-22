舞台劇「會演是英雄」封箱巡演最終戰 本週末開演
互動式舞台劇「會演是英雄」今年已邁入第三年，亦迎來了封箱巡演，並且將於台北進行接連四場的爆笑演出，結束後即「封箱」，還沒看過或是想二刷、三刷的觀眾千萬把握最後幾日的搶位。
人稱「史上最舒壓」的舞台劇「會演是英雄」由演藝圈機智藝人唐從聖擔綱主要編導，集結演藝圈喜劇泰斗四大天王天后-曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲主演，以投票式劇本、即興演出等特點獲得話題、好評不斷，今年原班人馬更造訪竹北、雲林、基隆等未曾巡演過的城市，精采絕倫的演出獲得許多觀眾掌聲與爆笑、造成空前轟動！
巡演最終站即將於台北表演藝術中心登場，對於今年正式邁入「封箱」巡演，四人期盼能繼續透過新型態表演舞台，帶給大家在生活中的紓壓，也呼籲民眾們千萬把握最後購票機會，因為每場演出突如其來的挑戰及隨機效果，一定會讓大家驚奇連連，絕對值回票價、意猶未盡！「會演是英雄」十月二十五日至二十七日在台北表演藝術中心演出，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:30-17:00）。
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