舞台劇「會演是英雄」封箱巡演最終戰 本週末開演

互動式舞台劇「會演是英雄」今年已邁入第三年，亦迎來了封箱巡演，並且將於台北進行接連四場的爆笑演出，結束後即「封箱」，還沒看過或是想二刷、三刷的觀眾千萬把握最後幾日的搶位。

人稱「史上最舒壓」的舞台劇「會演是英雄」由演藝圈機智藝人唐從聖擔綱主要編導，集結演藝圈喜劇泰斗四大天王天后-曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲主演，以投票式劇本、即興演出等特點獲得話題、好評不斷，今年原班人馬更造訪竹北、雲林、基隆等未曾巡演過的城市，精采絕倫的演出獲得許多觀眾掌聲與爆笑、造成空前轟動！