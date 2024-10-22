藝人搶當YouTuber！《雖沒菜》、《文明特急》、《Workman》...十個韓國「MZ世代最愛」的網綜推薦

隨時隨地收看最喜歡的網路節目！

百想藝術大賞、大鐘獎與青龍獎被並稱為「韓國三大影視獎項」，從近幾年的綜藝類入圍或得獎名單中便能感受到網路綜藝、實境秀在韓國逐漸上升的影響力，超過半數的入圍者都在OTT平台上的表現更加亮眼。在偶像市場飽和、演員數量供過於求的市場下，自媒體的經營成為演藝人員新型的曝光來源，網路討論度被視為流量的重要指標，一檔檔在串流平台播出的節目逐漸超越傳統的電視節目。

網路平台當道的年代，大眾不再只侷限於電視上的節目，只要透過手機或平板就能隨時收看喜歡的網路綜藝，為了抓住年輕人的喜好，製作組紛紛在YouTube平台上插旗，製作各種型態的新穎節目，從飲酒的輕鬆訪談到極限打工的系列，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了近兩年最受MZ時代喜愛的韓國網路綜藝，快點跟著這些時下最火熱的節目一起入坑韓國名人偶像吧！

NO.10 PSICK Show

翻攝IG／@psickuniv

看網綜也能練英文？《PSICK Show》是由三位韓國演員所主持的脫口秀，由於三位主持人都曾留學或長居過國外，因此都說著一口流利的英文，節目也是全程使用全英文進行，偶爾會穿插一些日常的韓文搞笑對話，嘉賓通常會請來也是華僑或是在韓活動的外國偶像，像是SEVENTEEN Vernon、Joshua、GOT7 BamBam、Red Velvet Wendy、NCT Johnny，輕鬆又充滿美式幽默的氛圍，讓觀眾能邊放鬆邊學英文，這也是為什麼MZ們非常喜歡這檔節目的原因，《PSICK Show》更入圍了第59屆的百想藝術大賞的最佳綜藝作品獎，是首個入圍該獎項的YouTube節目。

NO.9 洪錫天的寶石盒

翻攝IG／sssn9_zzzn9

《洪錫天的寶石盒》是由搞笑藝人洪錫天所主持的網路節目，洪錫天為第一位公開出櫃的韓國名人，也是演藝界中最著名的同性戀者，他改變了韓國大眾對於LGBT族群看法而出名，因個性開朗、活潑深受觀眾的喜愛，經常活躍於各大節目。

這檔《洪錫天的寶石盒》是以挖掘「寶石」般的帥氣男藝人為節目宗旨，每集只邀請高顏值的帥哥名人來作客，主持人會在談話間各種「揩油」、「吃豆腐」，像是韓劇《背著善宰跑》的男主角邊佑錫和主持人「臉頰bobo」或是主持人在男團成員面前用妖嬈的舞姿翻跳他們的舞曲，這些尷尬名場面讓觀眾們看到男藝人們難得不知所措的模樣，相當逗趣搞笑。

NO.8 Workman

翻攝YT／워크맨-Workman

《Workman》是由韓國Studio Lululala自製的網路真人秀節目，沒有大型、高規格的策畫，只有身為前主播的張聖圭一人擔綱，主要內容是讓主持人挑戰各種韓國熱門的兼職工作，從售票員、超商店員、相親公司職員等，在打工結束後，主持人也能得到相應的報酬，揭示出韓國不同職業的真實現狀，雖然整個工作體驗大多以戲謔搞笑的方式呈現，但張聖圭時不時的犀利吐槽卻能引起每個打工人的共鳴，不是一味地抱怨工作辛苦，而是透過快節奏的剪輯針對工作內容做出個性化、差異化的表達。

這檔節目不預設任何規則和情況，讓主持人直接深入職場，以普通人的身份體驗普通人的工作，突發的街邊路人採訪也相當真實逗趣，節目不僅在YouTube獲得三百多萬的訂閱，最高播放量更突破千萬，成為今年韓國最熱門的網絡綜藝之一，而南韓女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華也曾接過該節目的主持人，率真又毒蛇的風格讓觀眾感受到她自然可愛的一面。

NO.7 IU’s Palette（IU的調色盤）

翻攝／이지금 [IU Official]

《IU的調色盤》為國民女神IU個人團隊所製作的音樂訪談節目，每一集都會邀請不同的歌手談論音樂，有時也會互相翻唱彼此的歌曲或是一起合唱，而IU每次帶來的表演都能造成不小的話題，曾在許多知名韓團像是NewJeans、SEVENTEEN、SHINee、BTS等本尊面前翻唱該組歌手的熱曲，IU不僅會將歌曲改編成自己的風格，配上本身甜美的嗓音，讓每首歌曲都擁有了專屬IU的少女輕柔感，網友們紛紛讚嘆，「IU的歌聲太棒了， 當她飆上高音時我和嘉賓做了同樣驚訝的表情」、「能感受到雙方為彼此的付出和真心」、「雖然我們本來就知道了，但IU怎麼還是這麼會唱」、「互唱對方的歌都超適合耶！唱得都像是自己的歌」。

NO.6 Salon Drip

翻攝YT／TEO 테오

張度練為韓國知名的喜劇演員，善於用演技演繹出各種破格的形象，經常出現在各大綜藝節目上，並曾多次獲得各項綜藝大賞，《Salon Drip》為張度練個人YouTube頻道上的自製訪談節目，將環境打造成有如貴族般的高品格社交聚會，邀請多位韓國名人出演，再透過張度練直言不諱的訪問挖掘這些藝人少見的一面，像是韓劇《淚之女王》的主演金秀賢、金智媛、朴成焄討論現場四位都是I人的社恐情況，或是張度練會不時的反撩帥哥來賓，網友們紛紛笑道，「張度練本身也很漂亮，還蠻配的」、「情境劇演得好自然」、「為這些演員更加著迷了」。

NO.5 藉口Go

翻攝IG／ddeun._.ddeun

《藉口Go》是由南韓國民MC劉大神所主持的YouTube談話性節目，沒有固定的主題，來賓通常會邀請劉在錫也熟識的名人朋友，整體氛圍偏向輕鬆的閒聊，所以能看見這些偶像藝人私底下自在聊天的模樣，加上劉大神強大的主持功力，經常會套出許多沒公開過的幕後故事，像是韓團小分隊夫碩順爆料去太陽前輩演唱會時的吵架內幕、不老男神李棟旭坦言自己出演《鬼怪》後陷入低潮足不出戶等軼事，都在網路上引起高度熱議。

NO.4 SUCHWITA

翻攝／BANGTANTV

《SUCHWITA》又稱《和SUGA的醉飲時光》為南韓天團BTS成員SUGA所主持的談話節目，節目最大的特色就是會邀請來賓一同飲酒聊天，同樣喜歡品酒的SUGA會根據不同的藝人準備不同的飲品，而這些來賓在酒精的催眠下，經常醉後吐真言，談話也會逐漸變的真摯，從談論音樂作品到人生所遇到的挫折和痛苦，在一杯杯的酒下肚後，藝人們更能輕易地敞開心房與SUGA傾訴，呈現了他們做為普通人真實的一面。

透過節目的推進，製作組邀請過BIGBANG 太陽、SEVENTEEN Hoshi、Epik High Tablo等多位大咖，這些組合被稱為是難得一見的夢幻聯動，SUGA不論是給予資歷尚淺的後輩真心的建議，或是在面對自身偶像時的悸動暢談，這些談話內容對粉絲們來說都相當新奇珍貴。

NO.3 文明特急

翻攝IG／MMTG 문명특급

連許光漢、柯佳嬿都上過的韓國綜藝《文明特急》，由韓國SBS數位新聞部門製作的網路節目，原為SBS電視台編輯的Jaejae一人負責企劃、主持以及邀請，透過節目的爆紅而晉升為一線主持人，目前不僅為多檔大熱綜藝的固定班底，也是各大偶像活動的首選主持人。

《文明特急》每集都會邀請不同的偶像成員，節目中禁止撒嬌、跳舞、回答私人問題等強迫要求，訪談內容也都是製作組帶著「飯心」所認真準備的，嘉賓經常被主持人所提供的資料震驚到，相比過去其他傳統的訪談節目，對於出演者更加尊重與了解，被許多偶像稱為是「最想出演的節目」，並且受到年輕族群的喜愛，榮獲2019年的SBS下半年特別成就獎。

另外，曾推出過的特輯《隱藏的名曲》也引起極高的話題，節目組找來多組二代偶像團體重現經典熱曲的表演，像是After School、2PM、T-ARA、U-KISS都穿上當年的打歌服展現不輸年輕偶像們的舞台氣勢，台下的現役偶像紛紛感動到落淚，影片也在一小時內就超過30萬次，網友們直呼根本是回憶殺，「謝謝你們邀請和促成這些舞台，感受到了偶像們對舞台的熱愛」、「看著看著就哭了」、「Jaejae每次準備的內容都好用心」。

NO.2 在朋友

翻攝IG／jaefriends_official

《在朋友》是由一代偶像男團東方神起的前成員金在中所主持的個人節目，剛出道時因為擁有花美男的臉蛋擄獲了大批的粉絲，即使現年已經38歲的他仍保持著與當年相差不遠的年輕狀態，在節目上被女團成員封為「臉蛋讚在中叔叔」。

《在朋友》是主打「沒有腳本」的訪談節目，來賓們想談什麼都可以，節目中金在中會親自下廚給嘉賓，並在餐桌前隨意暢談，也正是金在中自身也曾是偶像的緣故，經常邀請當紅的現役偶像來作客，不論是與同期的藝人聊起過去種種的回憶，或是為新人後輩解惑、提點，每一集訪問都讓粉絲們能更深入了解，這些看似光鮮亮麗的明星們曾有過的艱辛經歷。

NO.1 雖然沒有準備什麼菜

翻攝YT／차린건 쥐뿔도 없지만

堪稱是「南韓文化總統」的李泳知是目前最當紅的韓國藝人之一，以出眾的饒舌實力在饒舌節目奪得冠軍出道，再透過自身強大的綜藝感在演藝界大放異彩，大方不做作的個性與帥氣的饒舌表演產生反差而圈粉無數，由她主持的YouTube談話節目《雖然沒有準備什麼菜》也成為最受年輕人歡迎的節目之一，製作組會邀請藝人到李泳知的家中作客，邊吃零食邊喝酒聊天，就像在自己家裡一般自在的氛圍，讓來賓展現出最真實、自然的一面，在酒過三巡後，藝人們更經常拋開形象，變成另一個面孔，有時還會語出驚人讓李泳知措手不及，透過李泳知直率的談話及提問，藝人們能夠放心的暢所欲言，像是喝醉的SEVENTEEN Hoshi抱著冰塊不鬆手、BLACKPINK JISOO喝到滿臉通紅ㄎㄧㄤ掉、或是面對帥哥成員時李泳知不斷避嫌的畫面，每一集都充滿笑料與爆點，並且成功在網路上引起話題，最高觀看次數甚至高達1688萬。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月18日至2024年10月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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