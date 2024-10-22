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比轉心瓶神妙 乾隆「瓷器之神」代表作轉旋瓶估價2億元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
香港蘇富比11月將拍賣「清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶 」，此瓶出自江西景德鎮御窯廠督陶官唐英之手，唐英製造的瓷器稱「唐窯」，是清代乃至中國歷朝瓷器技藝的顛峰。圖／蘇富比提供
香港蘇富比11月將拍賣「清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶 」，此瓶出自江西景德鎮御窯廠督陶官唐英之手，唐英製造的瓷器稱「唐窯」，是清代乃至中國歷朝瓷器技藝的顛峰。圖／蘇富比提供

故宮國寶「霽青描金游魚轉心瓶」以精巧的機關設計聞名。香港蘇富比秋季環球拍賣昨起於台北華南銀行國際中心舉行預展兩天，展中一款「清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶 」，和轉心瓶同樣由清乾隆時期的「瓷器之神」唐英監造。其機關之神妙、設計之繁複，比起轉心瓶有過之而無不及。蘇富比預估成交價將超過5000萬港元(約台幣2億元)。

唐英是乾隆時代江西景德鎮御窯廠督陶官。唐英監造的瓷器稱「唐窯」，是中國歷朝瓷器工藝的顛峰。為了迎合乾隆皇對於機械裝置與文玩的喜愛，唐英費盡心思設計突破傳統技術的限制，燒造瓶身可動的鏤空轉旋瓶，轉心瓶便是唐窯的代表作。此類瓷器構造繁複，紋飾華美，融合無數巧技，無論是設計、製胎、釉燒、釉上彩繪，皆需完美精準。史家認為，乾隆鍾愛具創意的「新樣」瓷器，意在展現大清帝國的工藝文明。

此次拍賣的「三元轉旋瓶」完成於乾隆19年，完成後送到熱河行宮，設計目的是頌揚清朝射獵建國的傳統，也是唐英卸任前的告別作。

為了讓三瓶合一，唐英在三元轉旋瓶的瓷器結構中，加入精巧準確的機械齒輪構造，只需輕輕轉動其中一瓶的頸部，三件各自獨立的內瓶皆得以連動，一起旋轉。為了能讓三個瓶子旋轉自如，每一個部件尺寸都要精心計算，反覆試驗，控制窯溫，否則整器變形，前功盡棄。

自三元轉旋瓶鏤空處往裡看時，觀者彷彿透過窗櫺看到窗外的古木蔥鬱、彩雲瀰漫。當畫面隨著瓶子轉動，可看見皇家狩獵正熱烈進行中，弓箭手箭在弦上、騎士快馬馳騁，獵犬相隨，緊追山鹿、野豬於蔥鬱山林之中。畫面精妙生動，是繪畫與設計、工藝的完美結合。

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