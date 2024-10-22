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乾隆三元轉旋瓶 蘇富比拍賣估2億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
瓷器之神告別作 香港蘇富比11月將拍賣「乾隆洋彩三元轉旋瓶 」，此瓶為「瓷器之神」唐英監造。圖／蘇富比提供
瓷器之神告別作 香港蘇富比11月將拍賣「乾隆洋彩三元轉旋瓶 」，此瓶為「瓷器之神」唐英監造。圖／蘇富比提供

故宮國寶「霽青描金游魚轉心瓶」以精巧的機關設計聞名。香港蘇富比秋季環球拍賣昨舉行台北預展，展出一款「清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶 」，和轉心瓶同樣由清乾隆時期的「瓷器之神」唐英監造。其機關之神妙、設計之繁複，比起轉心瓶有過之而無不及。蘇富比預估成交價將超過港幣五千萬，約台幣兩億元。

唐英生於一六八二年，是江西景德鎮御窯廠督陶官。唐英製造的瓷器稱「唐窯」，是中國歷朝瓷器工藝的顛峰。為了迎合乾隆皇對於機械裝置與文玩的喜愛，唐英費盡心思設計突破傳統技術的限制，燒造瓶身可動的鏤空轉旋瓶。此次拍賣的「三元轉旋瓶」完成於乾隆十九年，完成後送到熱河行宮，設計目的是頌揚清朝射獵建國的傳統，也是唐英卸任前告別作。

為了讓三瓶合一，唐英在三元轉旋瓶的瓷器結構中，加入精巧準確的機械齒輪構造，只需輕輕轉動其中一瓶的頸部，三件各自獨立的內瓶皆得以連動，一起旋轉。

自鏤空處往裡看，彷彿透過窗櫺看到窗外古木蔥鬱、彩雲瀰漫。當畫面隨瓶子轉動，可看見皇家狩獵熱烈進行，弓箭手箭在弦上、騎士快馬馳騁，獵犬相隨，緊追山鹿、野豬於蔥鬱山林之中。畫面精妙生動。

蘇富比

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