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iPhone 16系列防護手機殼怎麼挑？ 4大重點別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超吸睛的LAUT磁吸手繩耐衝擊保護殼，可替換式邊角設計，讓使用者隨心搭配隨附可愛吊飾使用。記者黃筱晴／攝影
超吸睛的LAUT磁吸手繩耐衝擊保護殼，可替換式邊角設計，讓使用者隨心搭配隨附可愛吊飾使用。記者黃筱晴／攝影

iPhone 16系列新機上市，滑順手感讓使用者絕對會立刻為新機添購最合適的保護配件，而新機充電規格的提升，也讓快充配件也得跟著升級。各大配件品牌都針對新機推出了新設計，不管是強悍防護力、吸睛聯名圖款，還是在MagSafe功能上發揮更多靈活使用的創意，都為追求潮流最前線的消費者帶來更多選擇。

iPhone 16系列今年全都配備了動作按鈕，以及全新的「相機控制」按鍵，選擇原廠配件最大優勢是相機控制鍵的位置具備結合傳導層的藍寶石玻璃，搭配使用就像裸機操作一樣，但原廠手機殼天衣無縫的完美尺寸，對想要另外使用相機掛繩的用戶來說，吊繩掛片反而塞不太進去。因此，在選購配件時，建議從保護性、相機控制鍵設計、MagSafe磁吸功能使用彈性、其他周邊配件搭配性這4大面向來挑選。

外型圖樣沒有太花俏設計的LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼，簡約霧面設計手感極佳，獨家耐衝擊科技，擁有4.2公尺防摔保護，最棒的設計是將MagSafe的位置結合360度磁吸安全環設計，保留了磁吸充電、搭配各式MagSafe配件的功能性，也可以隨時翻轉作為支架使用，可360度旋轉，直橫使用，或是拍照時讓手指勾著避免掉落都能隨心所欲調整。

主打強悍防護功能的UAG，今年也依照不同等級的防護需求推出多款新品，其中磁吸頂級耐衝擊保護殼擁有軍規級耐衝擊防摔落規格，蜂巢式結構、邊角緩衝墊、鏡頭邊框加高等5層重重防護，且同樣具備MagSafe磁吸充電功能；而磁吸耐衝支架經典保護殼，則是擁有3層防護設計，但加上了六角造型鋁合金支架，最大130度調整觀看角度。若不想讓美美的沙漠色被保護殼掩蓋，UAG也有磁吸耐衝擊全透保護殼可以選擇。

如果真的超怕手機摔到，或是經常上山下海進行各種極限挑戰，CASETiFY今年推出升級款Ultra終極防摔手機殼，將原先分布於手機四角的Ultra彈力保護角擴展至手機殼上緣，有效擴大機身受到外在衝擊力的緩衝面積，並且提高整體手機殼的耐受力，具10倍MIL-STD-810G軍規級防摔標準，更通過10公尺防摔測試的挑戰。而延伸的Ultra彈力保護角設計，更可以搭配新推出雙扣設計的的Ultra終極多功能手機背帶或扣環使用。

另外，Belkin也趁著新機上市，特別在台北三創生活園區1樓開設為期半年的快閃品牌櫃，展示多款iPhone 16系列手機螢幕保護貼、手機殼、充電產品等手機配件，包含UltraGlass 2螢幕保護貼，比鋼化玻璃堅固2.7倍，厚度僅0.29毫米，以及多款支援最新Qi2充電技術的2合1、3合1充電座。針對經常有視訊會議需求的用戶，還有Stage DockKit自動追蹤專業支架，MagSafe無線充電的同時，還可360度臉部及身體自動追蹤、90度傾斜角度調整，滿足用戶多樣化的使用需求。

Belkin台北三創快閃品牌櫃展售多款充電熱銷商品。圖／Belkin提供
Belkin台北三創快閃品牌櫃展售多款充電熱銷商品。圖／Belkin提供
復古風格的CASETiFY Bounce Odyssey錶帶同步推出，可支援Apple Watch Series 10與Ultra 2。記者黃筱晴／攝影
復古風格的CASETiFY Bounce Odyssey錶帶同步推出，可支援Apple Watch Series 10與Ultra 2。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY Ultra終極防摔手機殼將彈力保護角擴展至手機殼上緣，提升抗衝擊力且可作為背帶配件固定點。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY Ultra終極防摔手機殼將彈力保護角擴展至手機殼上緣，提升抗衝擊力且可作為背帶配件固定點。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸耐衝支架經典保護殼同步提供透明款式選擇。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸耐衝支架經典保護殼同步提供透明款式選擇。記者黃筱晴／攝影
LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼的360度磁吸安全環設計超級方便，霧奶茶色與沙漠色手機絕配。記者黃筱晴／攝影
LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼的360度磁吸安全環設計超級方便，霧奶茶色與沙漠色手機絕配。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸耐衝支架經典保護殼擁有3層防護設計，並加上六角造型鋁合金支架。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸耐衝支架經典保護殼擁有3層防護設計，並加上六角造型鋁合金支架。記者黃筱晴／攝影
側面傾斜角度挖孔設計，可輕鬆操作相機控制按鍵。記者黃筱晴／攝影
側面傾斜角度挖孔設計，可輕鬆操作相機控制按鍵。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全新Ultra終極多功能背帶採用雙扣設計，可根據使用者的需求選擇不同的配戴方式。記者黃筱晴／攝影
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UAG磁吸頂級耐衝擊保護殼，擁有軍規級耐衝擊防摔落規格，5層防護設計提供裝置最有效保護力。記者黃筱晴／攝影
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iPhone 16 品牌 手機殼

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