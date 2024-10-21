iPhone 16系列防護手機殼怎麼挑？ 4大重點別錯過

iPhone 16系列新機上市，滑順手感讓使用者絕對會立刻為新機添購最合適的保護配件，而新機充電規格的提升，也讓快充配件也得跟著升級。各大配件品牌都針對新機推出了新設計，不管是強悍防護力、吸睛聯名圖款，還是在MagSafe功能上發揮更多靈活使用的創意，都為追求潮流最前線的消費者帶來更多選擇。

iPhone 16系列今年全都配備了動作按鈕，以及全新的「相機控制」按鍵，選擇原廠配件最大優勢是相機控制鍵的位置具備結合傳導層的藍寶石玻璃，搭配使用就像裸機操作一樣，但原廠手機殼天衣無縫的完美尺寸，對想要另外使用相機掛繩的用戶來說，吊繩掛片反而塞不太進去。因此，在選購配件時，建議從保護性、相機控制鍵設計、MagSafe磁吸功能使用彈性、其他周邊配件搭配性這4大面向來挑選。

外型圖樣沒有太花俏設計的LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼，簡約霧面設計手感極佳，獨家耐衝擊科技，擁有4.2公尺防摔保護，最棒的設計是將MagSafe的位置結合360度磁吸安全環設計，保留了磁吸充電、搭配各式MagSafe配件的功能性，也可以隨時翻轉作為支架使用，可360度旋轉，直橫使用，或是拍照時讓手指勾著避免掉落都能隨心所欲調整。

主打強悍防護功能的UAG，今年也依照不同等級的防護需求推出多款新品，其中磁吸頂級耐衝擊保護殼擁有軍規級耐衝擊防摔落規格，蜂巢式結構、邊角緩衝墊、鏡頭邊框加高等5層重重防護，且同樣具備MagSafe磁吸充電功能；而磁吸耐衝支架經典保護殼，則是擁有3層防護設計，但加上了六角造型鋁合金支架，最大130度調整觀看角度。若不想讓美美的沙漠色被保護殼掩蓋，UAG也有磁吸耐衝擊全透保護殼可以選擇。

如果真的超怕手機摔到，或是經常上山下海進行各種極限挑戰，CASETiFY今年推出升級款Ultra終極防摔手機殼，將原先分布於手機四角的Ultra彈力保護角擴展至手機殼上緣，有效擴大機身受到外在衝擊力的緩衝面積，並且提高整體手機殼的耐受力，具10倍MIL-STD-810G軍規級防摔標準，更通過10公尺防摔測試的挑戰。而延伸的Ultra彈力保護角設計，更可以搭配新推出雙扣設計的的Ultra終極多功能手機背帶或扣環使用。