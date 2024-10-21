蔡康永獻給普通人的展覽 線上還原實體展間

作家蔡康永2022年曾推出「我一直替你好好收著」個展，並將其視為「獻給普通人的展覽」。線上展覽平台ARTOGO即日起推出同名線上展，線上還原實體展間，讓觀展能不受展期、地點拘束。

ARTOGO今天發布新聞稿表示，「我一直替你好好收著」實體展覽獲得好評，此次線上展覽將帶給觀眾一個隨時讓心靈放鬆、情感沉澱的秘密空間。

「我一直替你好好收著」展以字句為主，呈現蔡康永認為人們感受過、經歷過、但暫時遺忘的字句，例如「錢很好」、「懶很好」、「沒有反而很好」等。對此，蔡康永說：「我在找能令我們咀嚼自己人生的字句。」

蔡康永分享，他在乎能撫慰人心的作品，「我想為不可愛也不偉大，但是很費力在生活的人，做一些作品。文字對生活來說，是工具；但是對靈魂來說，是符咒」。

觀眾可觀察線上展與實體展不同，例如展覽首件作品「一切」以光學變焦顏料寫著「一切只是過程」，在實體展中會隨觀看角度呈現若隱若現的文字輪廓，而在線上展間則以平視角度觀看作品全貌。