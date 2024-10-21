網紅「獵人之亂」遭炎上！麥當勞直接「抽獎送100套」

粉絲們注意！麥當勞將於10月23日推出的「獵人盲卡包」，近日因部分網紅開箱內容引起爭議，所以在網路引發炎上事件。對此，麥當勞也宣布，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，內含全套24張角色卡與1張極限量隱藏卡，共計將抽出100組。隨著消息曝光，立刻也引起網友的熱情參與，短短40分鐘，就吸引約1萬則留言。

麥當勞首度聯名人氣動漫「獵人」，自10月23日11:00起推出「《獵人》角色盲卡包」，包括有24款各式經典人物，以及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包；10月30日起，還將推出只送不賣的限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。另外麥當勞也將推出獵人聯名包裝，帶給粉絲全新的驚喜。

為了宣傳此次活動，許多網紅在產品發售前收到全套的卡片與卡片收藏冊，並紛紛拍攝影片上傳。但由於部分網紅並不熟悉「獵人」的故事與內容，讓獵人們的死忠粉絲感到不滿，認為麥當勞未謹慎挑選合作對象。另外也有粉絲認為麥當勞破壞盲包的遊戲規則，讓網路名人不需蒐集就能擁有全套產品。諸多討論也在網路上面快速發燒，甚至不少粉絲提出拒買的聲音。

對於網紅影片引起的「獵人之亂」，麥當勞也緊急於粉絲團發表聲明，表示「感謝所有熱愛獵人這部作品的粉絲們，我們感受到大家表達的心情、也聽見大家給麥當勞的建議，我們會持續吸取經驗，在未來做得更好。」同時聲明中也指出，為了回應大家對於這次聯名活動的熱情響應，將會抽出《獵人卡片收藏冊》共100套（內含全套24+1張卡片），只要參與粉絲團留言即可抽獎。隨著消息出爐，立刻吸引粉絲參與，公告僅約40分鐘，就吸引近1萬則留言，顯現獵人的超大魅力。