快訊

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅「獵人之亂」遭炎上！麥當勞直接「抽獎送100套」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「《獵人》角色盲卡包」共計有24款角色卡，以及1款「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」。圖／麥當勞提供
「《獵人》角色盲卡包」共計有24款角色卡，以及1款「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」。圖／麥當勞提供

粉絲們注意！麥當勞將於10月23日推出的「獵人盲卡包」，近日因部分網紅開箱內容引起爭議，所以在網路引發炎上事件。對此，麥當勞也宣布，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，內含全套24張角色卡與1張極限量隱藏卡，共計將抽出100組。隨著消息曝光，立刻也引起網友的熱情參與，短短40分鐘，就吸引約1萬則留言。

麥當勞首度聯名人氣動漫「獵人」，自10月23日11:00起推出「《獵人》角色盲卡包」，包括有24款各式經典人物，以及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包；10月30日起，還將推出只送不賣的限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。另外麥當勞也將推出獵人聯名包裝，帶給粉絲全新的驚喜。

為了宣傳此次活動，許多網紅在產品發售前收到全套的卡片與卡片收藏冊，並紛紛拍攝影片上傳。但由於部分網紅並不熟悉「獵人」的故事與內容，讓獵人們的死忠粉絲感到不滿，認為麥當勞未謹慎挑選合作對象。另外也有粉絲認為麥當勞破壞盲包的遊戲規則，讓網路名人不需蒐集就能擁有全套產品。諸多討論也在網路上面快速發燒，甚至不少粉絲提出拒買的聲音。

對於網紅影片引起的「獵人之亂」，麥當勞也緊急於粉絲團發表聲明，表示「感謝所有熱愛獵人這部作品的粉絲們，我們感受到大家表達的心情、也聽見大家給麥當勞的建議，我們會持續吸取經驗，在未來做得更好。」同時聲明中也指出，為了回應大家對於這次聯名活動的熱情響應，將會抽出《獵人卡片收藏冊》共100套（內含全套24+1張卡片），只要參與粉絲團留言即可抽獎。隨著消息出爐，立刻吸引粉絲參與，公告僅約40分鐘，就吸引近1萬則留言，顯現獵人的超大魅力。

「《獵人》角色盲卡包」每包4張，全台限量30萬包。圖／麥當勞提供
「《獵人》角色盲卡包」每包4張，全台限量30萬包。圖／麥當勞提供

粉絲 網紅 麥當勞

延伸閱讀

台灣麥當勞出面回應《獵人》公關品爭議！祭出100份收集卡冊回饋網友

跟上時事！YouTuber艾倫曬「537號」開箱影片 網狂推：出了肯定吃爆

網紅開箱「獵人」卡包被炎上 陳沂批麥當勞亂發公關品

鐵粉看不下去！網紅開箱麥當勞《獵人》卡包惹爭議 業者回應：有規劃抽獎

相關新聞

蘇富比今起秋拍預展 60億台幣拍品登台

蘇富比秋季拍賣的台北預展自10月21日起至22日止假華南銀行國際會議中心舉行，展出近50件重點拍品，呈獻中國藝術品、現代...

手機也變裝 犀牛盾攜手妮妃雅登同志遊行花車 CASETiFY「泡泡瑪特」首聯名10月26日開賣

手機配件越來越吸睛，不僅能展現對喜愛角色的熱情，更能傳達自身關注的社會議題。犀牛盾將與全球公益組織擴大合作，與美國It ...

新光三越天母店周年慶 商圈獨家美食、沙龍香氛新登場

天母周年慶繼大葉高島屋率先展開後，接下來新光三越台北天母店即將於10月24日起至11月17日登場，SOGO天母店於11月...

萬聖節超市、量販玩變裝 到全聯喊出「這6字」可領糖果

萬聖節即將來臨，小朋友們最期待的「Trick or Treat」變裝活動也蓄勢待發，超市、量販店紛紛換上應景佈置，推出各...

7-ELEVEN新推韓式美味！Super Junior-D&E現身粉絲快衝

收看韓式料理實境秀、追韓劇讓人也想大啖韓系美食嗎？7-ELEVEN全新企劃帶來最過癮的超商韓式饗宴，推出超過10款鮮食、...

COCA-COLA變潮衣！與DANIEL WONG聯名 大秀後即看即買

超潮！DANIEL WONG與COCA-COLA聯手打造2024年度潮流盛宴，可以「即看即買」，時尚無需等待。這場年度不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。