國泰航空旗下波音777客機座艙升級改造 正式上線營運

國泰航空為旗下波音777-300ER機隊升級改造，推出嶄新的爾雅商務客艙、新特選經濟客艙和經濟客艙。升級改造的波音777-300ER客機共有361個座位, 包括45個可平躺商務艙座位，48個特選經濟客艙座位以及268個經濟客艙座位 。國泰航空指出，升級改造的波音777-300ER客機已於18日首航北京，未來將陸續於其他區域及長途航線投入服務。

國泰集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，繼波音777-300ER客機客艙升級後，接下來將會在777-9型客機上推出領先全球的全新頭等客艙體驗，並在空中巴士A330型客機推出全新的平躺式商務客艙產品。未來7年，國泰航空將投資逾一千億港元於機隊、機艙產品、貴賓室等方面，藉此持續強化香港在環球航空業的地位，亦對香港長遠發展充滿信心。

國泰航空指出，全新爾雅商務客艙的設計，保留了反魚骨式座位排列、空間充裕的睡床和儲物空間等特色，並增設滑門廂房，中間座位也設有伸縮隔板，為顧客創造更自在舒適的工作和休憩空間時也提高隱私性。商務艙也配備了24吋4K超高清螢幕，旅客可使用自己攜帶的藍牙耳機，享受更稱心的娛樂體驗。

國泰航空表示，特選經濟客艙座椅的頭枕旁均配有特製翼板，為顧客提供更佳隱私保障也提高舒適感。而在每排最中央的兩個座位中間，手枕位置設有分隔，為顧客預留明確的個人空間。機上娛樂系統則配備15.6吋4K超高清螢幕，提供4K娛樂節目及藍牙音頻功能。每個座位前方都設有擺放物品的置物空間和水瓶架，此儲物空間配備USB-C及電源插座，顧客能夠輕鬆為其手提裝置充電。