新人獻愛！亞立詩聯名小熊維尼超甜 銀座白石好康大放送

亞立詩(ALUXE)每年推出的迪士尼系列婚戒人氣一直最旺,今年年底迎來的「小熊維尼婚戒系列」,以維尼最愛的森林、花草、蜜蜂等自然元素為靈感,刻畫一段甜美的愛情旅程。三款獨特婚戒採用黃鑽與白鑽的搭配,增添甜蜜感。BeeLoved系列以釀早蜜蜂的蜂蜜居所蜂巢為設計主題,表現出愛情的堅固與溫暖;Dream Garden系列以花園中盛開的花朵象徵熱烈愛意;Bloom with Love則以花圈為設計靈感,見證愛情的永恆。

而今年歡慶30週年的日本婚戒品牌銀座白石,於周年慶期間與日本同步推出新品與滿額好禮。Wishing Flower系列設計靈感來自於飄落的花瓣,霧面鉑金質感結合鑽石光芒,象徵著夫妻間守護彼此幸福的堅定承諾;同時上市的Bright Voyage系列柔和的波浪線條則以航海為靈感,象徵著牽絆與信賴的兩人一同在波光粼粼的愛琴海中,共同航向幸福的未來; EXELCO DIAMOND品牌的Remplir,在法文中意為「滿溢」,融合現代設計與傳統工藝,為新人招來好運。 ALUXE 小熊維尼Dream Garden鑽戒。圖/亞立詩提供 2024銀座白石新品Wishing Flower套戒,包含Wishing Flower訂婚鑽戒,33,000元起(僅戒台);Wishing Flower結婚女戒,34,500元;男戒,38,500元。圖/銀座白石提供 銀座白石2024 EXELCO新品Remplir套戒,包含Remplir訂婚鑽戒,26,000元起(僅戒台)元;Remplir結婚女戒,32,500元;男戒,35,000元。圖/銀座白石提供 ALUXE小熊維尼Dream Garden女戒,28,800元。圖/亞立詩提供 ALUXE小熊維尼Dream Garden男戒,41,800元。圖/亞立詩提供 2024銀座白石年度形象影片使用Ever after訂婚鑽戒,20,000元起(僅標示戒台售價)。圖/銀座白石提供 ALUXE小熊維尼Bloom With Love鑽戒。圖/亞立詩提供 2024銀座白石新品Bright Voyage套戒,包含Bright Voyage訂婚鑽戒 ,31,500元起(僅戒台);Bright Voyage」結婚女戒,33,000元;男戒,33,000元。圖/銀座白石提供 ALUXE小熊維尼BeeLoved結婚18K金女戒,38,800元;男戒,32,800元。圖/亞立詩提供 ALUXE小熊維尼Bloom With Love女戒,39,800元。圖/亞立詩提供 ALUXE小熊維尼Bloom With Love男戒,29,800元。圖/亞立詩提供