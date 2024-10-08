聽新聞
0:00 / 0:00
新人獻愛！亞立詩聯名小熊維尼超甜 銀座白石好康大放送
亞立詩（ALUXE）每年推出的迪士尼系列婚戒人氣一直最旺，今年年底迎來的「小熊維尼婚戒系列」，以維尼最愛的森林、花草、蜜蜂等自然元素為靈感，刻畫一段甜美的愛情旅程。三款獨特婚戒採用黃鑽與白鑽的搭配，增添甜蜜感。BeeLoved系列以釀早蜜蜂的蜂蜜居所蜂巢為設計主題，表現出愛情的堅固與溫暖；Dream Garden系列以花園中盛開的花朵象徵熱烈愛意；Bloom with Love則以花圈為設計靈感，見證愛情的永恆。
而今年歡慶30週年的日本婚戒品牌銀座白石，於周年慶期間與日本同步推出新品與滿額好禮。Wishing Flower系列設計靈感來自於飄落的花瓣，霧面鉑金質感結合鑽石光芒，象徵著夫妻間守護彼此幸福的堅定承諾；同時上市的Bright Voyage系列柔和的波浪線條則以航海為靈感，象徵著牽絆與信賴的兩人一同在波光粼粼的愛琴海中，共同航向幸福的未來； EXELCO DIAMOND品牌的Remplir，在法文中意為「滿溢」，融合現代設計與傳統工藝，為新人招來好運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言