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新人獻愛！亞立詩聯名小熊維尼超甜 銀座白石好康大放送

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歡慶30周年的銀座白石推出年度形象影片。圖／銀座白石提供
歡慶30周年的銀座白石推出年度形象影片。圖／銀座白石提供

亞立詩（ALUXE）每年推出的迪士尼系列婚戒人氣一直最旺，今年年底迎來的「小熊維尼婚戒系列」，以維尼最愛的森林、花草、蜜蜂等自然元素為靈感，刻畫一段甜美的愛情旅程。三款獨特婚戒採用黃鑽與白鑽的搭配，增添甜蜜感。BeeLoved系列以釀早蜜蜂的蜂蜜居所蜂巢為設計主題，表現出愛情的堅固與溫暖；Dream Garden系列以花園中盛開的花朵象徵熱烈愛意；Bloom with Love則以花圈為設計靈感，見證愛情的永恆。

而今年歡慶30週年的日本婚戒品牌銀座白石，於周年慶期間與日本同步推出新品與滿額好禮。Wishing Flower系列設計靈感來自於飄落的花瓣，霧面鉑金質感結合鑽石光芒，象徵著夫妻間守護彼此幸福的堅定承諾；同時上市的Bright Voyage系列柔和的波浪線條則以航海為靈感，象徵著牽絆與信賴的兩人一同在波光粼粼的愛琴海中，共同航向幸福的未來； EXELCO DIAMOND品牌的Remplir，在法文中意為「滿溢」，融合現代設計與傳統工藝，為新人招來好運。

ALUXE 小熊維尼Dream Garden鑽戒。圖／亞立詩提供
ALUXE 小熊維尼Dream Garden鑽戒。圖／亞立詩提供
2024銀座白石新品Wishing Flower套戒，包含Wishing Flower訂婚鑽戒，33,000元起（僅戒台）；Wishing Flower結婚女戒，34,500元；男戒，38,500元。圖／銀座白石提供
2024銀座白石新品Wishing Flower套戒，包含Wishing Flower訂婚鑽戒，33,000元起（僅戒台）；Wishing Flower結婚女戒，34,500元；男戒，38,500元。圖／銀座白石提供
銀座白石2024 EXELCO新品Remplir套戒，包含Remplir訂婚鑽戒，26,000元起（僅戒台）元；Remplir結婚女戒，32,500元；男戒，35,000元。圖／銀座白石提供
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ALUXE小熊維尼Dream Garden女戒，28,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE小熊維尼Dream Garden女戒，28,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE小熊維尼Dream Garden男戒，41,800元。圖／亞立詩提供
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2024銀座白石年度形象影片使用Ever after訂婚鑽戒，20,000元起（僅標示戒台售價）。圖／銀座白石提供
2024銀座白石年度形象影片使用Ever after訂婚鑽戒，20,000元起（僅標示戒台售價）。圖／銀座白石提供
ALUXE小熊維尼Bloom With Love鑽戒。圖／亞立詩提供
ALUXE小熊維尼Bloom With Love鑽戒。圖／亞立詩提供
2024銀座白石新品Bright Voyage套戒，包含Bright Voyage訂婚鑽戒 ，31,500元起（僅戒台）；Bright Voyage」結婚女戒，33,000元；男戒，33,000元。圖／銀座白石提供
2024銀座白石新品Bright Voyage套戒，包含Bright Voyage訂婚鑽戒 ，31,500元起（僅戒台）；Bright Voyage」結婚女戒，33,000元；男戒，33,000元。圖／銀座白石提供
ALUXE小熊維尼BeeLoved結婚18K金女戒，38,800元；男戒，32,800元。圖／亞立詩提供
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ALUXE小熊維尼Bloom With Love女戒，39,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE小熊維尼Bloom With Love女戒，39,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE小熊維尼Bloom With Love男戒，29,800元。圖／亞立詩提供
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