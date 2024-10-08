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以特色民宿振興國旅 百大金質「好客民宿」票選出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署辦理金質「好客民宿」票選活動，依民宿特性分為「自然生態」、「特色建築」、「文化漫遊」、「親子寵物」、「美食饗宴」5大主題，選出103家頒發獎項。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署辦理金質「好客民宿」票選活動，依民宿特性分為「自然生態」、「特色建築」、「文化漫遊」、「親子寵物」、「美食饗宴」5大主題，選出103家頒發獎項。記者周湘芸／攝影

國旅住宿常被國人認為cp值不高，轉往出國旅遊，交通部觀光署今年辦理金質「好客民宿」票選活動，依民宿特性分為「自然生態」、「特色建築」、「文化漫遊」、「親子寵物」、「美食饗宴」5大主題，選出103家頒發獎項。觀光署長周永暉表示，希望透過特色民宿樣讓世界看見台灣，也希望國人國旅多來民宿體驗。

今年金質「好客民宿」票選活動共有310家業者參加，由上萬民眾網路投票及產、官、學及媒體組成的專家委員審查，今頒發103家「好客民宿」金質獎。觀光署表示，決選指標包括主題特色、國際視野、多元旅遊、CSR、數位科技等評分項目。

此次在「美食饗宴」組別獲得最高評價的「逢春園渡假別墅」，2000年在親友鼓勵下開業，37歲的林嵩浩為第二代，身兼民宿主廚及業務經理，學習飯店管理、曾在餐廳工作的他，為精進廚藝，去年特地取得藍帶高級料理證照，將在地食材融入民宿美食，變成文化藝術饗宴，也讓不少旅客慕名而來。

周永暉表示，台灣疫情後希望能把好客民宿分類，把特色介紹給大家，透過這樣讓世界看見台灣，也希望國人國旅來民宿體驗。這次分類有30%經過票選、70%經過審查委員會，有建築、生態、美食、文化等類別，尤其金門民宿是文化跟建築結合，本島也以很多親山親海特質。

周永暉也說，今年「親子寵物」分類是貼合時代趨勢，過去每年台灣燈會都會有尋小孩啟事，這2年發現都從找小孩變成找寵物，毛小孩變得愈來愈重要，下次希望也能有專屬於自行車的特色民宿組別。

對於今年國旅目標2億人次，周永暉指出，今年台灣受到地震跟颱風的影響，希望在最短的時間來恢復，國旅有個很重要的叫韌性，此次也希望大家也看到民宿的彈性，並呼籲大家在國旅的時候，能在地方多體驗一下住宿。對於國旅人次當然是多多益善，還是用2億來當作目標，希望盡量往上提升。

他也說，最近大家所詬病的墾丁其實也在改變，屏東縣政府及墾丁國家公園管理處都很賣力，最近他們也發現有些自律的方式，希望能大家一來再來。

觀光署表示，此次金質民宿票選活動也針對獲獎的好客民宿業者推出「買1送1優惠方案」 、台灣好客民宿協會「會員聯合優惠」、好客民宿「花東限定方案」等優惠方案，詳細資訊可至官方網站（https://taiwanhost.taiwan.net.tw/）查詢。

「逢春園渡假別墅」在「美食饗宴」組別獲得最高評價，經營者二代林嵩浩（左2）為精進廚藝，去年取得藍帶高級料理證照。記者周湘芸／攝影
「逢春園渡假別墅」在「美食饗宴」組別獲得最高評價，經營者二代林嵩浩（左2）為精進廚藝，去年取得藍帶高級料理證照。記者周湘芸／攝影

出國旅遊 民宿 美食

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