不只是玩具！程式積木機器人實踐跨領域學習 「拼」出未來
108課綱已正式將程式相關課程列為國中選修、高中必修課程，藉此訓練邏輯思考與解決問題的能力。
如何讓孩子在遊戲中啟蒙邏輯概念與創造力，為未來作準備？美國知名程式積木機器人品牌 - Apitor，應用 STEAM 教育 (科學、技術、工程、藝術和數學五大領域) 帶領孩子動腦想、動手做，零基礎也能輕鬆接觸編程、組裝等技術知識。
Apitor今年特別為初學孩童設計，推出全新「Apitor Robot JR」，不僅採用了現在主流程式 Scratch Jr 拼圖式編程，以豐富的圖像、直觀的操作方式大大降低了學習程式語言的門檻，官方還提供了免費的APP教學，指導孩子們從零開始學習組裝及編程，從動手組裝機器人到設計專屬的程式邏輯，每一步都充滿了挑戰和樂趣，真正實現了寓教於樂的目標。
產品的多樣性和靈活性也是一大亮點，Apitor Robot J 系列可以組裝成機器人、火星車等造型滿足太空冒險夢，還有 R 系列的吉普車、步行昆蟲等酷炫造型一起進入叢林越野。更可以和市場上主流積木品牌相容組合，讓孩子們有更多發揮創意的空間。在遙控功能方面，Apitor 提供了四種不同的遙控模式，無論是通過手機APP還是手動操作，均能滿足不同需求，增強遊戲體驗。
Apitor Robot JR 不僅是玩具，更是一個啟發孩子創造力和邏輯思維的教育工具。在多元教育和數位學習盛行的今天，不僅是孩子的玩伴，也是一扇探索科技世界的大門。目前商品由 有你共創-有.設計團隊 引進，於10/8(二) 在嘖嘖平台進行預購。更多資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。
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