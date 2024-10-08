這品牌人緣也太好！「繁花」辛芷蕾、泰星Mew好友一次加

人都需要朋友，廣結善緣、多多益善。亞洲星勢力中除了日本和韓國，俊美、氣質的泰星也是快紅星勢力，像是近日便有泰星Mew名「草」有主、和中國人氣女星辛芷蕾加入了精品品牌，聲勢看漲。

今年Mew（Suppasit Jongcheveevat）分別出席了香港與洛杉磯的萬寶龍（Montblanc）「大師傑作」系列百周年活動，並成為首位來自泰國的萬寶龍品牌之友；除了擁有俊秀氣質，斯文穿搭下的健美身形更與萬寶龍的山岳冒險精神一拍即合，難怪在宣傳視覺中配戴了Extreme 3.0系列隨身小包或同系列的後背包，包款並皆搭配M Lock 4810鎖扣、具高辨識度與陽剛設計。

於此同時，「好人緣」的萬寶龍近日更有另一位新好友加入，曾演出《如懿傳》中金玉妍一角，並參與王家衛拍攝、改編自南韓作家金宇澄同名小說《繁花》電影的辛芷蕾，也在近日成為萬寶龍全球品牌大使。為此辛芷蕾並表示，由於正逢「大師傑作」系列百周年也讓這次的合作別具意義，「...也希望激發更多現代女性，勇於書寫屬於自己的人生印記，盡情綻放每一分秒。」