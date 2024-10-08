高流音樂中心珊瑚礁群場域將有新商場進駐 「focus 13」明年營運

台南生活旗下的林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域以「focus 13」為名的新商場。

可望明年第1季試營運的「focus 13」，將在Takao Rock打狗祭期間，暖身規劃；以主題【迷幻BO BO 】意象打造時髦、趣味的空間，結合生活選物、甜點美食、體驗等，首度至高雄與廣大的歌迷、民眾見面。

focus 13於10月12至13日打狗祭活動期間，於珊瑚礁群打造一座充滿「水霧、清涼、泡泡、夢幻」的網美空間，多間知名品牌一次滿足。在這座迷幻森林，可以品嘗到創意冰品「BO BO 冰」、來自台南的幸福甜點「金桃家水果大福」、排隊名店「堯平布朗尼」、體驗文青最愛的「又又美復古拍貼機」、特色海味零食、甜點及聯名高雄五星級飯店H2O水京棧國際酒店的網美特調飲品，還有更多生活選物等著大家來一探究竟！

focus 13的經營團隊高青集團，長期深耕台南，旗下擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in 生活平台、林好商店、TORi Beauty等，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。

為何以focus 13 命名 ? 總經理陳慧姝表示 ， 承襲「FOCUS時尚流行館」的精神為名。高雄流行音樂中心的珊瑚礁群現址，昔日為重要的13號碼頭。回顧過去，13號碼頭曾是金、馬運輸與補給的重點樞紐，因而將「13」融入名稱中；旨向歷史致敬，並向曾在這片土地上奮鬥的人表達深深的感謝之意。

未來的focus 13將以文化、創意、設計、時尚等元素融入優美的珊瑚礁群建築空間中，結合高雄愛河灣獨一無二的天然美景，focus 13將成為最引人注目的焦點。