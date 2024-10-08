香奈兒耶誕彩妝歲末派對華麗登場 限定香氛包裝美極了

2024即將進入尾聲，迎接歲末派對的歡樂節日，香奈兒（CHANEL）將於2024年10月16日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市耶誕限量彩妝系列，由彩妝創意工作室攜手COMETES COLLECTIVE團隊，將冬日奇蹟轉化為絢麗的彩妝色選。深受歡迎的傳奇經典香氛，也將迎來充滿季節氣息的奇幻雪白耶誕限量盒及限定包裝。

香奈兒耶誕限量彩妝系列由Valentina Li汲取七彩變幻的極地奇觀為靈感，打造一系列明亮色調，將迷人紫紅、繽紛粉色、絕美珊瑚…各種玫瑰色調融合交織。「香奈兒雪花冰晶亮采盤」能讓臉龐、雙頰、眉骨、身體亦煥發如雪花般晶瑩的光澤感，加大版盤面壓印冰晶雪花圖騰。「香奈兒粉燦星辰眼彩盤」則是眼影及腮紅兩用的活躍設計，採用加大容量的盤面，從閃耀珠光絲緞質感的古銅珊瑚到桃粉，將大膽和諧的色選盡收其中。

香奈兒精確持久眼線液筆於此系列中推出全新色號「#536栗棕」及「#538紫梅」營造迷幻深邃的效果。「香奈兒緞光絲柔眼影露」略帶紫色調的「#47星河」極緻珠光黑色的液態眼影則是另一款品牌少見的深色調色選。「香奈兒時尚釉光指甲油」則提供略帶紫色且深邃神祕的黑色「#193魔幻」和令人著迷的金屬粉色「#191夢幻」兩款全新色選。

為了搭配流光溢彩的雪花系列，四款「香奈兒超炫耀精萃唇膏 雪燦版」全新限量色選包含磚紅到紫棕等飽和顯色的唇彩，唇膏管身底部更浮雕裝飾象徵冬季的「雪花」圖案。全新兩款色選的「香奈兒超炫耀釉光唇萃」包括具備珠光的「#94玫紅」與深紅色的「#95緋紅」。