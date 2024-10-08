快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

聽新聞
0:00 / 0:00

香奈兒耶誕彩妝歲末派對華麗登場 限定香氛包裝美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒摩登COCO雪花典藏禮盒，限量發行，7,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO雪花典藏禮盒，限量發行，7,790元。圖／香奈兒提供

2024即將進入尾聲，迎接歲末派對的歡樂節日，香奈兒（CHANEL）將於2024年10月16日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市耶誕限量彩妝系列，由彩妝創意工作室攜手COMETES COLLECTIVE團隊，將冬日奇蹟轉化為絢麗的彩妝色選。深受歡迎的傳奇經典香氛，也將迎來充滿季節氣息的奇幻雪白耶誕限量盒及限定包裝。

香奈兒耶誕限量彩妝系列由Valentina Li汲取七彩變幻的極地奇觀為靈感，打造一系列明亮色調，將迷人紫紅、繽紛粉色、絕美珊瑚…各種玫瑰色調融合交織。「香奈兒雪花冰晶亮采盤」能讓臉龐、雙頰、眉骨、身體亦煥發如雪花般晶瑩的光澤感，加大版盤面壓印冰晶雪花圖騰。「香奈兒粉燦星辰眼彩盤」則是眼影及腮紅兩用的活躍設計，採用加大容量的盤面，從閃耀珠光絲緞質感的古銅珊瑚到桃粉，將大膽和諧的色選盡收其中。

香奈兒精確持久眼線液筆於此系列中推出全新色號「#536栗棕」及「#538紫梅」營造迷幻深邃的效果。「香奈兒緞光絲柔眼影露」略帶紫色調的「#47星河」極緻珠光黑色的液態眼影則是另一款品牌少見的深色調色選。「香奈兒時尚釉光指甲油」則提供略帶紫色且深邃神祕的黑色「#193魔幻」和令人著迷的金屬粉色「#191夢幻」兩款全新色選。

為了搭配流光溢彩的雪花系列，四款「香奈兒超炫耀精萃唇膏 雪燦版」全新限量色選包含磚紅到紫棕等飽和顯色的唇彩，唇膏管身底部更浮雕裝飾象徵冬季的「雪花」圖案。全新兩款色選的「香奈兒超炫耀釉光唇萃」包括具備珠光的「#94玫紅」與深紅色的「#95緋紅」。

而香奈兒香氛則是走入銀白色世界，從嶄新瓶身、煥亮精油到隨行香水，妝點雪花片片的優雅。「香奈兒N°5典藏香水」於瓶肩點綴以傳統工藝打造的通透絲綢，宛如覆上一層瑩白粉雪，立體織紋封套與經典瓶身相互輝映。「香奈兒N°5清新晨露淡香水」與「香奈兒N°5典藏香水」則以奇幻雪白隨行版全新亮相，揉合珠寶鍊帶創新設計，上方綴以香奈兒女士的幸運數字5，可做為飾品使用。限量的「香奈兒N°5絲光身體煥亮油」則以雪花和璀璨米金色調的華麗色彩，為豐潤精油和細緻香氣幻化冬季美景，營造充滿驚奇的五感饗宴。

香奈兒藍色男性雪花典藏禮盒，限量發行，6,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性雪花典藏禮盒，限量發行，6,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5典藏香水雪花限定100ml，6,850元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5典藏香水雪花限定100ml，6,850元。圖／香奈兒提供
香奈兒緞光絲柔眼影露，#47星河，限量發行，1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒緞光絲柔眼影露，#47星河，限量發行，1,350元。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花冰晶亮采盤，限量發行，3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花冰晶亮采盤，限量發行，3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白隨行清新晨露淡香水，含收納袋，37ml，限量發行，7,680元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白隨行清新晨露淡香水，含收納袋，37ml，限量發行，7,680元。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
香奈兒粉燦星辰眼彩盤，限量發行，3,340元。圖／香奈兒提供
香奈兒粉燦星辰眼彩盤，限量發行，3,340元。圖／香奈兒提供
香奈兒奇幻雪白耶誕限量盒及限定包裝將於2024年10月16日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供
香奈兒奇幻雪白耶誕限量盒及限定包裝將於2024年10月16日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白典藏香精，900ml，限量發行，63萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白典藏香精，900ml，限量發行，63萬8,000元。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白隨行典藏香水，含收納袋，37ml，限量發行，7,680元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5奇幻雪白隨行典藏香水，含收納袋，37ml，限量發行，7,680元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5雪花典藏禮盒，限量發行，7,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5雪花典藏禮盒，限量發行，7,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，#191夢幻，限量發行，1,030元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，#191夢幻，限量發行，1,030元。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
2024香奈兒耶誕限量彩妝系列形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

彩妝 眼影 香奈兒

延伸閱讀

桃園社企廢棄物變黃金 廢塑膠再製珊瑚椅奪德國IF大獎

誰才是人間香奈兒？台、韓、日4女星「巴黎大皇宮鬥豔」Jennie化身金髮辣妹、張鈞甯敗筆竟在這！

李奧納多捲吹牛老爹性愛派對醜聞 首發聲：早就沒聯絡

還是美到不忍忽視！徐睿知3套IG私服「高衣Q搭配」 將香奈兒揹出鬆弛感

相關新聞

這品牌人緣也太好！「繁花」辛芷蕾、泰星Mew好友一次加

人都需要朋友，廣結善緣、多多益善。亞洲星勢力中除了日本和韓國，俊美、氣質的泰星也是快紅星勢力，像是近日便有泰星Mew名「...

高流音樂中心珊瑚礁群場域將有新商場進駐 「focus 13」明年營運

台南生活旗下的林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3...

香奈兒耶誕彩妝歲末派對華麗登場 限定香氛包裝美極了

2024即將進入尾聲，迎接歲末派對的歡樂節日，香奈兒（CHANEL）將於2024年10月16日起於香奈兒全櫃點及線上美妝...

擴大使用！高鐵TGo會員點數可抵Uber消費 即日起上路

點數經濟當道，Uber今宣布，與台灣高鐵推出全新跨平台點數兌換機制，高鐵TGo會員可將TGo點數兌換為「Uber／Ube...

ITF台北國際旅展11月1日南港登場 早鳥票今明天開搶

ITF台北國際旅展11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場，75折早鳥票今、明天開賣（原價200元），主辦單位台灣觀光...

DANIELLE搭工作褲也優雅！CELINE新包肩背手拎都好時髦

CELINE於「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」冬季女裝系列中首度亮相了全新的GA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。