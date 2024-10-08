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ITF台北國際旅展11月1日南港登場 早鳥票今明天開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
ITF台北國際旅展早鳥票今開賣，享150元「75折」價格。圖／台灣觀光協會提供
ITF台北國際旅展早鳥票今開賣，享150元「75折」價格。圖／台灣觀光協會提供

ITF台北國際旅展11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場，75折早鳥票今、明天開賣（原價200元），主辦單位台灣觀光協會表示，今年展區升級擴大至1、4樓，共1500個攤位，展出規模較去年成長15.38%，參展國家、城市為近7年最多，除了有日本、韓國、香港擴大參展，還有馬紹爾、吐瓦魯、肯亞首次參展。

台灣觀光協會表示，ITF台北國際旅展今年邁入第38年、第32屆，集結111個國家、城市，為近7年最多。今年展出以永續及數位為主題，1樓規劃為國外旅遊專區，有各國國家館、旅行社及航空公司等，其中馬紹爾、吐瓦魯、肯亞為首次參展單位，還有日本、韓國、香港擴大參展搶攻台灣旅遊市場。

台灣觀光協會指出，4樓為國內旅遊專區，展出全台各地旅遊目的地、主題樂園、飯店、民宿及旅遊相關單位，推出各地方的深度旅遊內容，包括原民部落、客庄小鎮、影視遊程、農村酒莊、生態旅遊。

台灣觀光協會表示，ITF早鳥票於今開賣，限時2天在Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路販售，10月10日至10月31日還有9折預售票。另外，此次推出填問卷抽機票活動，即日起至10月29日止，參與民眾不僅可先獲得逛展懶人包，更有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票。

台灣觀光協會此次也與台灣高鐵合作，民眾即日起至10月20日，於高鐵假期活動頁面訂購台北指定飯店行程或台北美食行程，且於10月31日至11月4日期間出發就送「ITF台北國際旅展門票」。另與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月28日起至11月2日，只要至北北基宜地區19個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票。

旅展 早鳥票

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