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DANIELLE搭工作褲也優雅！CELINE新包肩背手拎都好時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DANIELLE與郭雪芙演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
DANIELLE與郭雪芙演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供

CELINE於「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」冬季女裝系列中首度亮相了全新的GARANCE包。GARANCE包獨具特色的長而圓潤的肩帶設計為特點，可肩背亦可手提，巧妙地詮釋了女性美學。包款的金屬部件則是從CELINE標誌性的TRIOMPHE CLASSIQUE包汲取靈感，將復古金色飾件分為兩部分，以複雜的機械工藝扣合在一起，上部分刻有CELINE，下部分則為PARIS字樣。

由精湛工藝打造的GARANCE包，擁有堅固的結構設計，包身前後的邊緣清晰可見，並以柔軟皮革材質製作，提供多種色彩與配色選擇，包括黑色漆面皮革、金色蛇皮革以及VICHY印花漆面皮革。品牌大使、NewJeans成員DANIELLE就在不同場合中亮相過這款包的穿搭，不論是穿著CELINE冬季女裝系列的豹紋皮革短裙裝，或是簡約休閒的棒球T恤工作褲，造型精巧的黑色TEEN GARANCE為整體造型注入法式魅力。台灣女星郭雪芙則是以洋溢60年代復古情懷的黑色洋裝搭配漆面皮革TEEN GARANCE包，則選用摩登感的棕色TEEN GARANCE包搭配漆面小羊皮娃娃裝外套，格外亮眼。

新演員黃珮琪搭配深棕色TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
新演員黃珮琪搭配深棕色TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
詹子萱穿CELINE冬季女裝系列與TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
詹子萱穿CELINE冬季女裝系列與TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
香港女演員蔡思韵以一身漆皮套裝搭配全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
香港女演員蔡思韵以一身漆皮套裝搭配全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE金色層壓蛇皮包，20萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE金色層壓蛇皮包，20萬元。圖／CELINE提供
郭雪芙演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
郭雪芙演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE黑色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE黑色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
詹子萱穿CELINE冬季女裝系列與TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
詹子萱穿CELINE冬季女裝系列與TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
星二代EVER ANDERSON。圖／CELINE提供
星二代EVER ANDERSON。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANC深棕色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANC深棕色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANC深棕色漆面牛皮革包羊皮襯裡內裝主隔層細節。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANC深棕色漆面牛皮革包羊皮襯裡內裝主隔層細節。圖／CELINE提供
DANIELLE穿CELINE冬季女裝系列、手提全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
DANIELLE穿CELINE冬季女裝系列、手提全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE雙色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE雙色漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
DANIELLE拎全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
DANIELLE拎全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE銀色層壓鱷魚皮包，價格店洽。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE銀色層壓鱷魚皮包，價格店洽。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE VICKY印花漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE VICKY印花漆面牛皮革包，13萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE 名牌包

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