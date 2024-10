DANIELLE搭工作褲也優雅！CELINE新包肩背手拎都好時髦

CELINE於「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」冬季女裝系列中首度亮相了全新的GARANCE包。GARANCE包獨具特色的長而圓潤的肩帶設計為特點,可肩背亦可手提,巧妙地詮釋了女性美學。包款的金屬部件則是從CELINE標誌性的TRIOMPHE CLASSIQUE包汲取靈感,將復古金色飾件分為兩部分,以複雜的機械工藝扣合在一起,上部分刻有CELINE,下部分則為PARIS字樣。

由精湛工藝打造的GARANCE包,擁有堅固的結構設計,包身前後的邊緣清晰可見,並以柔軟皮革材質製作,提供多種色彩與配色選擇,包括黑色漆面皮革、金色蛇皮革以及VICHY印花漆面皮革。品牌大使、NewJeans成員DANIELLE就在不同場合中亮相過這款包的穿搭,不論是穿著CELINE冬季女裝系列的豹紋皮革短裙裝,或是簡約休閒的棒球T恤工作褲,造型精巧的黑色TEEN GARANCE為整體造型注入法式魅力。台灣女星郭雪芙則是以洋溢60年代復古情懷的黑色洋裝搭配漆面皮革TEEN GARANCE包,則選用摩登感的棕色TEEN GARANCE包搭配漆面小羊皮娃娃裝外套,格外亮眼。