千萬珠寶上紅毯！PIAGET相伴林依晨 閃耀好運助攻

2024韓國釜山影展（Busan International Film Festival）正如火如荼展開，其中從影展延伸而來的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）也在日前開幕。活動中除了華麗洋裝展露與演技不相上下的精湛工藝，頂級名表、珠寶，更是女星全身氣場的風格標配、幸運助攻。

其中在《不夠善良的我們》劇中與賀軍翔、路斯明、柯震東大演對手戲的林依晨，不僅入圍「亞洲內容暨全球OTT大獎」的「最佳女演員」獎項、甚至成功擊退朴寶英、周迅獲獎，讓這部由公視與台灣大哥大MyVideo共同製作的戲劇成為亞洲亮點，同時林依晨身上更穿戴了總價破2,600萬的伯爵（PIAGET）頂級珠寶，展現影后規模閃耀氣場。

當林依晨站上頒獎台的時候，一身黑色閃光的平口小禮服，最讓人難忘的首先會是一條伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，白金項鍊共鑲嵌總重約31.66克拉的近300顆圓形鑽石，尤其項鍊不對稱的左半部更生動還原樹梢葉片的靜謐之美，更與林依晨手上的花束、以鑽石火光倆倆輝映。