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千萬珠寶上紅毯！PIAGET相伴林依晨 閃耀好運助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林依晨因演出《不夠善良的我們》，並獲2024釜山影展「最佳女演員」獎項肯定。圖／PIAGET提供
林依晨因演出《不夠善良的我們》，並獲2024釜山影展「最佳女演員」獎項肯定。圖／PIAGET提供

2024韓國釜山影展（Busan International Film Festival）正如火如荼展開，其中從影展延伸而來的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）也在日前開幕。活動中除了華麗洋裝展露與演技不相上下的精湛工藝，頂級名表、珠寶，更是女星全身氣場的風格標配、幸運助攻。

其中在《不夠善良的我們》劇中與賀軍翔、路斯明、柯震東大演對手戲的林依晨，不僅入圍「亞洲內容暨全球OTT大獎」的「最佳女演員」獎項、甚至成功擊退朴寶英、周迅獲獎，讓這部由公視與台灣大哥大MyVideo共同製作的戲劇成為亞洲亮點，同時林依晨身上更穿戴了總價破2,600萬的伯爵（PIAGET）頂級珠寶，展現影后規模閃耀氣場。

當林依晨站上頒獎台的時候，一身黑色閃光的平口小禮服，最讓人難忘的首先會是一條伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，白金項鍊共鑲嵌總重約31.66克拉的近300顆圓形鑽石，尤其項鍊不對稱的左半部更生動還原樹梢葉片的靜謐之美，更與林依晨手上的花束、以鑽石火光倆倆輝映。

不容錯過的還有林依晨手上的一只伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列珠寶表，表款使用18K白金並鑲嵌藍寶石、與鑽石，Limelight Gala系列的特色就在於左右不對稱、流動的表耳，透過大小不一且色澤漸變的寶石鑲嵌，呈現影后般多變演技的細膩層次，在每一瞬間都嘗試捕捉觀眾或他人的羨慕眼光，流轉無窮。

林依晨站上頒獎台時，身上的伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，生動還原樹梢葉片的靜謐之美。圖／PIAGET提供
林依晨站上頒獎台時，身上的伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，生動還原樹梢葉片的靜謐之美。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，鑲嵌295顆圓切割美鑽總重約31.66克拉，1,300萬元。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，鑲嵌295顆圓切割美鑽總重約31.66克拉，1,300萬元。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列18K白金珠寶表，鑲嵌22顆藍寶石總重約4.01克拉、鑲嵌35顆圓形切割鑽石總重約1.53克拉，215萬元。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列18K白金珠寶表，鑲嵌22顆藍寶石總重約4.01克拉、鑲嵌35顆圓形切割鑽石總重約1.53克拉，215萬元。圖／PIAGET提供
林依晨日前出席2024釜山影展，以伯爵（PIAGET）頂級珠寶、名表傍身。圖／PIAGET提供
林依晨日前出席2024釜山影展，以伯爵（PIAGET）頂級珠寶、名表傍身。圖／PIAGET提供

林依晨 珠寶 鑽石

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