雙十節限定！全家霜淇淋買10送10 這5天哈根達斯任選4件299元

歡慶雙十節，全家推出4大活動，10月9日至10月13日天天有活動，除了原本的「全家康康五」，另外還推出Fami!ce霜淇淋、Let’s Café買10送10；指定支付方式消費滿300元現折30元，以及指定哈根達斯任選4件299元等，快筆記下來抓緊時間下單寄杯、囤貨。

Fami!ce霜淇淋本月推出成熟的大人風味「經典117咖啡霜淇淋」，雙十節當天限時限量推出Fami!ce霜淇淋買10送10優惠，限量1萬組；另外於10月9日至10月13日也推出Let’s Café特濃美式買10送10、特濃拿鐵買10送8，每天都需要來一杯咖啡的朋友們不能錯過。喜歡哈根達斯的民眾，也要把握10月9日至10月13日，指定129元系列迷你杯/雪糕任選4件299元活動，超多口味任選搭配，趕快空出冷凍庫空間囤貨。

另外還有全家會員專屬優惠，超柔抽取式衛生紙及FMC輕巧包衛生紙任選3件199元，另外還有大人小孩都喜歡的小美紅豆粉粿雪糕、Let’s Café特濃拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶&特大凍凍好喝奶茶等通通享有同品項第2件10元優惠。搭配只使用台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等指定信用卡，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元，數量有限，贈完為止。

每周會員最期待的「全家康康五」也沒少，10月11日至10月13日推出5樣夯品買1送1，包含Fami!ce霜淇淋、Let’s Café極萃咖啡拿鐵、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、威德運動補給飲料、金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵等吃的喝的通通有。

iPhone 16系列上市帶動一波換機潮，全家攜手中華電信、Edti億電通國際推出「舊i回收」活動，不限手機型號，皆可享二手手機鑑價回收超值回饋。全家會員透過「億電通手機回收官網」申請回收作業，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請舊機回收。即日起至2025年2月18日止，凡全家會員於店鋪回收舊手機，不限回收機型，成功回收者將獲得1次抽獎機會，有機會抽中iPhone 16 Pro Max（256GB，不限顏色）。此外，舊機成功回收者還可享受中華電信iPhone 16系列購機折抵2,000元的優惠，並獲得全家100元紅利金和Let's Café中杯經典熱美式咖啡。透過全盈電支帳戶收取手機回收金並完成任1筆交易，還能加碼再送100元全盈儲值金，最後，首次註冊全盈+PAY的用戶也能再享Let's Café中杯經典美式咖啡的優惠。