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滿500送500！日式炒麵「長田本庄軒」2號店進駐天母
來自日本的日式炒麵專賣店「長田本庄軒」，將於10月11日於新光三越天母店開設台灣2號店，店內同樣提供日式炒麵、大阪燒等經典料理。為慶祝新店開幕，將推出「滿500送500」限時限量優惠活動。
「長田本庄軒」自2023年11月正式登台，首店位於新光三越A11館。即將開幕的台灣2號店，位於新光三越天母店，全店共19個座位，打造馬蹄形的鐵板區，並透過現點現作的型態，提供6種口味的日式炒麵、5款日本大阪燒。其中招牌的「Bokkake經典炒麵」，使用牛筋雜煮與自家麵條翻炒，滋味鹹香，每份239元。「燉煮豬肉大阪燒」則是在大阪燒加上軟嫩入味的豬五花，每份279元。另外還有Bokkake歐姆蛋炒麵、燉煮豬肉炒麵、海鮮炒麵、蕃茄雞肉大阪燒、海鮮大阪燒等多種選擇，以及多款單點小菜。
長田本庄軒2號店將於10月11日正式開幕。為慶祝新店登場，10月11日至10月12日期間，凡於店內單筆結帳金額滿500元，即贈送5百元餐點抵用券，每日限量50名。
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