全支付日本跨境支付第3波優惠再加碼 這樣做最高回饋25%

全支付自年初推出日本跨境支付服務以來，搭上日本旅遊爆發潮，讓許多用戶都直呼回饋超有感！10月起到日本用全支付第3波活動再度祭出超強優惠，即日起至12月31日，透過全支付於日本PayPay合作店家消費，最高可享25%回饋。除了日本跨境支付優惠外，全支付同時攜手「燦星旅遊」推出線上旅展優惠，即日起至11月17日，不管團旅自由行機票訂房，單筆滿3,000元就送300全點回饋；10月底前買「173wifi」網卡單筆消費滿199元，筆筆享全點8.5%回饋，指定帳戶消費最高再享筆筆全點4.5％回饋，等於最高享全點13%回饋，新戶再加碼100全點回饋。

如何拿到25%回饋？活動期間使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享全點8%回饋（含主活動全點5%回饋+帳戶全點1.5%回饋無上限+免1.5%海外交易手續費）；單筆消費滿新臺幣600元，加碼再享全點9%回饋；連結「國泰世華銀行」或「將來銀行」帳戶付款再加碼全點8%回饋。

但要注意連結帳戶付款回饋都有上限，用「國泰世華銀行」帳戶付款，加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點）；使用「將來銀行」帳戶付款，加碼全點8%回饋，單筆最高60全點，每人每月上限180全點（每月22.5萬點），活動期間輸入「500PXPLUS」新開將來銀行帳戶任刷一筆可拿500全點，加計消費回饋最高拿1,040全點。

除了日本消費，全支付在台灣許多地方使用也有超高回饋。「全聯買越多，店外回饋多更多」活動持續進行中，即日起至12月31日，只要前月在全聯消費滿額，即可享有當月全台近30萬合作店家筆筆最高全點4.5%回饋無上限，此外，全支付2周年慶「星期五晚上限時最高9%回饋」活動也別錯過，即日起至10月25日每週五晚上指定時段全台近30萬合作店每週五App登錄活動限時加碼全點4.5%回饋，最高可享全點9%回饋。