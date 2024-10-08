《艾嘉食堂》超商上菜！全家推3款聯名鮮食沉浸式追劇

韓國知名實境節目《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》熱烈開播，由張艾嘉領軍料理團隊，在泰國蘇梅島上開設快閃餐廳，以中式料理的美味擄獲外國人的味蕾，帶動超高討論熱度。全家便利商店搭上超夯實境秀熱潮，聯手《艾嘉食堂》，將節目中誕生的料理化身為便利商店鮮食，推出「艾嘉蛋炒飯」、「家傳炸醬麵」及「雞絲秘醬胡麻涼麵」3款新品，將於10月9日正式上市，讓民眾買回家邊吃邊看，享受沉浸式追劇體驗。

其中首推「艾嘉蛋炒飯」，以綠色青江菜搭配鮮蝦與蛋碎，鹹香帶有鍋氣，主廚們在節目中以此款最家常味的炒飯征服外國人味蕾；「家傳炸醬麵」靈感來自張艾嘉家傳的炸醬麵口味，炸醬中添加牛番茄，並拌入烏醋增添層次，搭配Q彈特選白油麵；「雞絲秘醬胡麻涼麵」使用特製白麵，搭配油蔥風味雞肉絲、清爽小黃瓜絲、蛋皮絲，最後再佐以濃厚胡麻醬與艾嘉家傳炸醬，呈現多層次香氣及味覺享受，3款都是看似樸實家常卻獨具匠心的美味。

另外，全家今年首度推出高CP值、大份量軟歐系列商品，即日起升級陸續推出「起司核桃軟歐」、「蘭姆葡萄乳酪軟歐」及「藍莓可可軟歐」3款麵包新品，使用日本九州第一麵粉「熊本製粉」入料，以特殊石臼研磨技術製造麵粉，包含以珍稀九州產糯小麥品種磨成的「石臼糯小麥粉」，以及採用全穀粒磨製，可保留穀物營養及麥香的「石臼全粒粉」，添加後讓軟歐麵包更Q彈、麥香更突出，再加上滿滿配料，越嚼越香。即日起至10月15日新品上市期間，更可享有指定軟歐任選第2件6折優惠。