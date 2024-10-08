以嗅覺踏查世界 Bottega Veneta頂級香氛玩風土
不規則、不自然，卻又富含有機的趣味，常是義大利設計的工藝DNA。Bottega Veneta推出五款香氛系列，以過往威尼斯連結東西貿易的歷史為基礎，將法國、巴西、西班牙、馬達加斯加等國家的記憶化為嗅覺，激發情感與想像。
「暖光」（Colpo di Sole）結合了法國歐白芷（Angelica）與摩洛哥橙花精粹，「海洋」（Acqua Sale）使用了西班牙的木質勞丹脂精萃與馬其頓杜松油，更延伸出西班牙過往海權帝國的聯想；巴西粉紅胡椒與索馬利亞的沒藥（myrrh）成為「永恆」（Alchemie）的奢華感受，此外「跟我走」（Come with Me）與「夜幕」（Déjà Minuit）則各自使用了義大利佛手柑、法國鳶尾花精油、馬達加斯加天竺葵，以及瓜地馬拉的小荳蔻，宛如透過香氣感受、踏查世界。
五款香氛的收納設計更是Bottega Veneta的玩味之處：聖丹尼斯綠（Verde Saint Denis）大理石圓石的紋理色澤、正是義大利豐厚工藝的積累，以吹製玻璃打造、內含不規則氣泡的瓶身則承襲了Murano穆拉諾玻璃的傳統，最後木質瓶蓋則緣起於水都威尼斯宮殿底部的木造結構，並以豐富色彩，展現義式生活的多變、熱情。
全系列已於Bottega Veneta台北101、微風信義、SOGO復興館、新光三越中港店與高雄漢神巨蛋專門店，正式上市，價格店洽。
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