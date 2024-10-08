來台南跑步燃脂再享美食 全民趣味路跑報名倒數計時

台南市政府體育局慶祝「台南400」，將在10月20日舉辦「全民趣味路跑」，當天賽後接著舉辦美食市集，讓活動充滿趣味與挑戰外，還有豐富的在地美食。路跑報名倒數計時，將在10月9日晚上11點59分截止，還沒報名的民眾要把握機會。

體育局長陳良乾表示，這場趣味橫生的賽事，吉祥物應援少不了，除了活動代言人貓貓蟲咖波現身為跑者加油打氣外，還邀集近期熱門的文博會吉祥物巷仔Niau、觀旅局的魚頭君、市場吉祥物菜奇鴨、蘭展吉祥物Orchid獸、明年全中運吉祥物大員與甜甜、安平區公所吉祥物劍獅寶寶平平與安安、動保處吉祥物豆哥與凱娣，以及環保局的吉祥物金哥、玻寶、塑兒與紙弟等到場，一起同樂。

路跑中，不論是8.8公里「吉祥物路跑組」、或是3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的跑者，都能在沿途補給站享用在地的各式小吃。8.8公里「吉祥物路跑組」的補給站美食包含水、運動飲料、新化果菜市場的新鮮水果、百興隆商行餅乾、益生興蜜餞、安平蝦餅、呷早起蛋餅、貝媽雞蛋糕與大阪燒、西井村滷味、慶中街綠豆湯、米老虎壽司、山家風味烤肉、關廟味新豆花與義豐冬瓜茶。

3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的補給站美食有水、運動飲料、新化果菜市場的新鮮水果、百興隆商行餅乾、益生興蜜餞、安平蝦餅、呷早起蛋餅與義豐冬瓜茶。另，TUGU荼谷、蜷尾家パン、金泉成雜糧行、所長茶葉蛋、日安良食舖與台南府城鳳凰卷等在地美食商家也將共襄盛舉。

體育局長陳良乾表示，報名已進入最後倒數階段，將於10月9日23:59截止，活動報名資訊請參見全民趣味路跑線上報名網站（https://reurl.cc/bY9yly），更多賽事資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。