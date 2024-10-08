台日攜手「台漫滿開」 李遠宣布「漫畫不打烊」計畫

「希望台灣的漫畫可以走出台灣，也可以讓台灣更多的讀者喜歡台灣漫畫。」文化部規劃在10月11日至27日期間，於日本關東地區的動漫界指標性場域「角川武藏野博物館」與「安利美特池袋本店」，串連日本漫畫產業的跨域端、通路端等，舉辦「BLOSSOM－台漫満開．百花繚乱」，以漫畫產業鏈的概念，展出台灣漫畫家的作品及跨域成果。文化部長李遠昨天在展前台灣記者會上，宣布從今天總統府漫畫光雕開始，台灣將有一整年的「「漫畫不打烊」計畫。

李遠表示，從他小時候的諸葛四郎開始，台灣曾經經歷過一段漫畫興盛時期。1980年台漫二度復興後，因為日漫的興起及台灣漫畫家的西進中國，台漫逐漸式微。2018年台灣開始漫畫輔導金政策，到去年成立國家漫畫博物館籌備處，「台漫應該開始走向收成時刻」。文化部以2018至2027年作為打造「台漫新時代」的重要十年，從今天開始的總統府國慶光雕將以台漫作為主題、今年金漫獎首度移師台中將展開3天2夜的嘉年華會，到明年一整年總統府內不停止的漫畫展，「漫畫不打烊，也代表政府支持台漫成為台灣產業的決心」。

「BLOSSOM－台漫満開．百花繚乱」展共分2個展區，位在埼玉縣的「角川武藏野博物館」將展出10部獲得「日本國際漫畫賞」肯定的台漫作品，同時展出台漫跨域應用實績，如改編成真人劇、廣播劇、遊戲、桌遊等多樣化IP的40部台漫作品。「角川武藏野博物館」展覽開幕式當天，為本次展覽繪製「台灣日常風景」原創畫作的常勝、高妍、AKRU、星期一回收日、簡嘉誠、韋蘺若明等6位台灣漫畫家，也將親自前往日本，畫作將同步於角川武藏野博物館當中限時展出。

本次特展的第2展區是座落於東京三大副都心之一、日本最大的動漫商品連鎖品牌「安利美特池袋本店」，展出13部台灣具代表性的BL（Boys' Love）及GL（Girls' Love）作品。文化部表示，台灣於2019年成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，自由民主的社會風氣，催生更多元的創作浪潮。近年台灣的BL、GL漫畫作品，也因題材新穎又貼合在地文化，在日本引起不小關注，不少作品獲出版社青睞，推出日文版譯本。

MAE分享她的作品同時在台日連載的經驗，她說，作品為了能在台日同時通過編輯的審核，經常得依據台日的文化進行修改。如台灣高中生習以為常的訂手搖飲及外送，就曾經被日本編輯說日本的高中生怎樣都不可能在中午時點鼎泰豐到學校吃。這次赴日展覽，她將於安利美特池袋本店與日本的同為知名BL漫畫家的ためこう進行聯名座談會。