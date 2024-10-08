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餐點買1送1、滿500送500！日本橋浜町食事処插旗天母
米塔集團旗下的「日本橋浜町食事処」，近期正式即將進駐大葉高島屋，提供天麩羅、日式定食等餐點。為慶祝天母首間分店開幕，10月9日前可享「指定餐點買1送1」，另外還有「滿500送500」等不同優惠。
「日本橋浜町食事処」主打豐富的日式料理，其中招牌的天麩羅也是料理長至日本學藝後帶回台灣。針對天母首店開幕，獨家推出多款限定餐點。「柚香龍膽石斑清酒蒸御膳」選用通過產銷履歷驗證屏東龍膽石斑，經日本黑松白鹿清酒蒸煮出海味鮮香，搭配靜岡產柚子皮與特製水果醋醬，清爽甘甜。「桑燒雞腿肉御膳」，運用傳統日式手法，將雞肉醃製酥炸，拌入季節野菜與鹹甜醬汁，開胃下飯。另外還有大阪燒風味「廣島牡蠣揚御膳」同步登場。
為慶祝新店開幕，10月9日前，購買「極上海陸天麩羅定食」，即可贈送「兒童餐烏龍麵」或「四格松花堂」（二選一，最高價值208元），每日限量100份。10月11日起，消費滿500元，送500商品優惠券套組，可免費兌換人氣餐點。即日起加入米塔Ocard會員，贈「米塔金磚鳳梨酥」1顆，價值40元。點購任一定食並於Google Maps評論，贈「可爾必思」1杯。
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