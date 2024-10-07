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超浮誇！統一集團台南再開千坪旗艦店 集結6品牌打造繽紛城堡設計 開幕福袋、滿額現折別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
統一集團於台南市中西區再開複合式旗艦商場「ZEELAND-MARK」，集結6大品牌，即日起開放試營運，將於10月9日正式盛大開幕。圖／統一超商提供
統一集團於台南市中西區再開複合式旗艦商場「ZEELAND-MARK」，集結6大品牌，即日起開放試營運，將於10月9日正式盛大開幕。圖／統一超商提供

繼康橋、首府門市之後，統一集團又選在台南市中西區開出複合式旗艦商場「ZEELAND-MARK」，這次規模更大、設計更浮誇，集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」6大品牌，即日起開放試營運，將於10月9日正式盛大開幕。

「ZEELAND-MARK」湖美商場整體建物規模逾千坪，外觀設計融合古典與現代，建築以6大品牌主題色，運用21種繽紛色彩呈現。其中7-ELEVEN Fresh湖美門市整合品牌完整服務，包括Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構，一站就能滿足飲食、料理、日用、休憩完整需求。

走進康是美，天花板優雅淡紫的古典窗花弧線，明亮的天空穹幕營造柔和高雅體驗，店內有超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，精選全球30大彩妝、香水品牌，結合彩妝師的免費試妝服務，並引進日本生活雜貨品牌CANDO、日韓高端髮品與生活用品，並規劃保健專區與藥師駐店，加上聖德科斯生機飲食，全面照顧你的健康與美麗。

21Plus湖美門市店內則是設置可愛的烤雞打卡牆，並將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，10月9日至11月8日開幕期間，21香草烤雞只要379元（原價490元），另有開幕分享餐，5塊香脆炸雞加8吋起司烤餅只要399元（原價504元）。

全台第2家的精品巧克力店「CupiCho」店內走紫金奢華風格，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等17國、40品牌的精品巧克力，除了提供多種單片、禮盒包裝，還首推散裝巧克力混搭秤重購買的機制，巧克力狂粉則是一定要來試試被譽為「巧克力之王」的義大利AMEDEI冠軍9號75%巧克力。開幕期間將推出限量福袋，售價999元，內含商品價值超過3倍，還可參加抽獎。

原本在附近的星巴克門市也搬遷至此，湖美門市採用沈穩內斂的美拉德色系，店內擺設、座位皆採圓弧線條設計，店內最吸睛的莫過於巨型星巴克女神裝飾牆，來這裡別忘了拍照打卡。另外，星巴克粉絲也不能錯過湖美門市開幕限定商品，購買湖美馬克杯、藝術摩登隨行杯袋、美好年代女神提袋即可獲得大杯飲品好友分享券乙張，湖美門市卡面隨行卡也很值得收藏。

另外還有BEING spa旗艦館，共設置8間芳療房，提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間，其中VVIP雙人房還設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱，讓人徹底放鬆身心。

歡慶「ZEELAND-MARK」開幕，10月9日至13日於商場內消費滿額滿688元贈OPENPOINT 50點，滿額888元再贈抽獎券1張（同日可累贈，限量送完為止），有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。全台7-ELEVEN門市同慶，於10月9日至10月13日推出全店指定商品會員單筆滿額立折優惠，每滿250元立折25元，或滿1,000元立折110元，指定商品結帳金額滿1,000元送好禮3選1，再加碼送星巴克好友分享券。

康是美湖美門市導入超過40個國際專櫃及醫美保養品牌。記者黃筱晴／攝影
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星巴克湖美門市店內超吸睛的巨型星巴克女神裝飾牆。記者黃筱晴／攝影
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康是美湖美門市引進日本生活雜貨品牌CANDO實用又療癒的生活日用品。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN Fresh湖美門市店內還有銷售市面少見的整顆椰子水。記者黃筱晴／攝影
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21Plus湖美門市烤雞打卡牆超療癒。記者黃筱晴／攝影
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星巴克湖美門市開幕期間推出4款限定商品。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN Fresh湖美門市店內設置了思樂冰DIY專區。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN Fresh湖美門市導入Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材，開幕期間推多款買1送1。記者黃筱晴／攝影
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康是美湖美門市獨家引進多款日韓高端髮品。記者黃筱晴／攝影
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21Plus湖美門市開幕期間推出限定優惠組合。記者黃筱晴／攝影
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星巴克秋季限定新品奶香蜂蜜甜梨風味那堤（左）、奶香蜂蜜甜梨風味紅茶（右）。記者黃筱晴／攝影
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康是美特別針對日韓高端髮品推出試用包商品，不怕花大錢買到不適合的產品。記者黃筱晴／攝影
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全台第4間不可思議茶BAR，主打可客製調製的手搖調飲。記者黃筱晴／攝影
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CupiCho首推散裝巧克力混搭秤重購買機制。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN湖美門市開幕期間推出499元限量超值福袋。記者黃筱晴／攝影
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康是美湖美門市導入超過40個國際專櫃及醫美保養品牌。記者黃筱晴／攝影
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BEING spa旗艦館共設置8間芳療房，提供多種課程讓人身心放鬆。記者黃筱晴／攝影
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康是美店內導入聖德科斯生機飲食。記者黃筱晴／攝影
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統一集團於台南市中西區再開複合式旗艦商場「ZEELAND-MARK」，集結6大品牌，即日起開放試營運，將於10月9日正式盛大開幕。圖／統一超商提供
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酷聖石霜淇淋捲捲粉紅棉花糖風味，售價59元起。記者黃筱晴／攝影
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不可思議茶BAR湖美門市，主打可客製調製的手搖調飲。記者黃筱晴／攝影
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不可思議茶BAR推出多款限定茶飲，可客製調整甜度、冰量。記者黃筱晴／攝影
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酷聖石霜淇淋捲捲粉紅棉花糖風味還能結合超人氣棉花糖風味冰淇淋，打造夢幻聖代甜點。記者黃筱晴／攝影
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不可思議茶BAR湖美門市限定銷售的絲絨奶蓋冠軍美式（又）與絲絨奶蓋抹茶（左）。記者黃筱晴／攝影
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康是美湖美門市獨家推出的CLIO限定商品。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN Fresh湖美門市引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材。記者黃筱晴／攝影
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精品巧克力店「CupiCho」店內精選17國、40品牌的精品巧克力。記者黃筱晴／攝影
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品牌 巧克力 星巴克

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