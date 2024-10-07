超浮誇！統一集團台南再開千坪旗艦店 集結6品牌打造繽紛城堡設計 開幕福袋、滿額現折別錯過

繼康橋、首府門市之後，統一集團又選在台南市中西區開出複合式旗艦商場「ZEELAND-MARK」，這次規模更大、設計更浮誇，集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」6大品牌，即日起開放試營運，將於10月9日正式盛大開幕。

「ZEELAND-MARK」湖美商場整體建物規模逾千坪，外觀設計融合古典與現代，建築以6大品牌主題色，運用21種繽紛色彩呈現。其中7-ELEVEN Fresh湖美門市整合品牌完整服務，包括Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構，一站就能滿足飲食、料理、日用、休憩完整需求。

走進康是美，天花板優雅淡紫的古典窗花弧線，明亮的天空穹幕營造柔和高雅體驗，店內有超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，精選全球30大彩妝、香水品牌，結合彩妝師的免費試妝服務，並引進日本生活雜貨品牌CANDO、日韓高端髮品與生活用品，並規劃保健專區與藥師駐店，加上聖德科斯生機飲食，全面照顧你的健康與美麗。

21Plus湖美門市店內則是設置可愛的烤雞打卡牆，並將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，10月9日至11月8日開幕期間，21香草烤雞只要379元（原價490元），另有開幕分享餐，5塊香脆炸雞加8吋起司烤餅只要399元（原價504元）。

全台第2家的精品巧克力店「CupiCho」店內走紫金奢華風格，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等17國、40品牌的精品巧克力，除了提供多種單片、禮盒包裝，還首推散裝巧克力混搭秤重購買的機制，巧克力狂粉則是一定要來試試被譽為「巧克力之王」的義大利AMEDEI冠軍9號75%巧克力。開幕期間將推出限量福袋，售價999元，內含商品價值超過3倍，還可參加抽獎。

原本在附近的星巴克門市也搬遷至此，湖美門市採用沈穩內斂的美拉德色系，店內擺設、座位皆採圓弧線條設計，店內最吸睛的莫過於巨型星巴克女神裝飾牆，來這裡別忘了拍照打卡。另外，星巴克粉絲也不能錯過湖美門市開幕限定商品，購買湖美馬克杯、藝術摩登隨行杯袋、美好年代女神提袋即可獲得大杯飲品好友分享券乙張，湖美門市卡面隨行卡也很值得收藏。

另外還有BEING spa旗艦館，共設置8間芳療房，提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間，其中VVIP雙人房還設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱，讓人徹底放鬆身心。