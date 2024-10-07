西堤牛排「變裝送BBQ炸雞」！享鴨「免費吃鴨堡」

充滿搞怪氣息的萬聖節即將到來，許多民眾也準備與好友一同變裝聚餐。10月10日起，凡變裝至王品旗下的「西堤牛排」用餐，即贈送「BBQ炸雞拼盤」；「享鴨」則推出萬聖節限定「吃驚鴨堡」。另外「藝奇」消費2客套餐，則贈送「酥炸軟殼蟹」或「天使紅蝦佐柚子鹽」。

10月10日至10月31日期間，「西堤牛排」首度舉辦變裝趴活動，消費者揪同好身著「萬聖節主題趣味裝束」或相關小物（例：南瓜桶、巫婆帽…等），到店消費2客經典套餐，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。10月底前，王品中餐品牌「享鴨」則端出萬聖節限定的「吃驚鴨堡」，在特製鬆軟麵皮裡包進招牌片皮烤鴨，呈現俏皮吐舌的搗蛋表情。凡內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人「吃驚鴨堡」，只送不賣。