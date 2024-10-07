新櫃調整助攻 大江購物中心、宏匯廣場周年慶開紅盤

百貨周年慶旺季陸續開跑，大江購物中心自周年慶預購至10月4日檔期登場至今，期間業績較去年同期成長11%，整體成長動能來自今年新進駐的55家品牌除了吸引Z世代年輕客層，間接帶動珠寶、輕奢等偏Y世代消費客層商品，加上桃園青埔特區移入人口，其家電居家用品需求相對增加。宏匯廣場周年慶開檔首日受到颱風假加持，加上周末天氣放晴，因此首四日業績、人潮對比去年成長近2成，也創下開幕至今業績新高。

大江購物中心指出，預購至周年慶首二日業績較去年同期成長11%，主要成長業種為珠寶、家電及鞋包等店櫃。同時預告，周年慶期間仍有新品牌率續登場，首先特力集團家居品牌hoi!好好生活將於10月9日開幕，也符合目前生活居家用品看漲的需求。

瞄準Z世代消費喜好，大江購物中心年初首度以跨業種無界線為概念，完成55家的品牌改裝調整計畫，引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、香氛美妝、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐，不只吸引原先設定的Z世代年輕消費者，同時也間接動帶偏Y世代的業種商品銷售業績。

大江購物中心周年慶將持續至10月27日，期間除了全館指定店櫃消費滿5,000元送400元等滿額回饋，特力集團旗下家居品牌hoi!好好生活將於10月9日進駐，開幕期間10月9至20日推出限定優惠活動，家具類商品消費滿萬元現抵500元，現場展售多款家具套裝組合，最高可省萬元以上。

另外，宏匯廣場新櫃調整進駐，以及今年周年慶首度推出全館買3,800元送400元回饋下，首四日同樣開紅盤，表現亮眼業種分別為生活家電、流行服飾以及化妝品、內睡衣。其中家電受品受到新莊副都心重劃區持續新案交屋需要添購生活家電，像是beutii掃地機器人、吹風機、LG OLED大屏液晶電視機、Philips咖啡機及微波爐、Panasonic空氣清淨機等都很受歡迎。流行服飾受3樓改裝新櫃、品牌開幕慶折扣、換季需求再搭配全館滿額回饋，激勵民眾趁周年慶入手秋裝。另外，化妝品、內睡衣今年整體業績對比去年有3成以上成長。