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璀璨鑽石牆Tiffany新光三越A9正式開幕 王淨最愛Café

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供
品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.）新光三越 A9專門店正式開幕，以紐約第五大道旗艦店The Landmark相同概念打造的全新專門店，與正在裝潢中、即將開幕的101專賣店同為品牌在台灣規格最大的兩家店鋪，也是全台唯一的街邊店。品牌好友王淨特地出席開幕活動，並演繹最新上市的窄版Lock by Tiffany系列和Jean Schlumberger by Tiffany 十六石系列。

王淨表示這次全新上市的Lock by Tiffany系列設計，比起以往更纖細、更適合身材嬌小的亞洲女性，所以這次逛完新品後最想帶回家的也是這系列的鍊墜，而Lock系列的手環則是她心目中情侶珠寶的首選。身為「吃貨」的她這次逛店時最喜歡的當然是二樓的全亞洲首間Blue Box Café Taipei，紐約風格的菜單揉合台灣在地食材，用餐體驗讓她讚不絕口。

新光三越 A9專門店店內由傳奇建築師彼得馬里諾（Peter Marino）操刀設計，以柔和色調襯托整體空間，一樓百貨入口進入後的All About Love區域陳列著象徵愛情的Tiffany & Co.® 夢幻訂情鑽戒，從知名建築設計師Hugh Dutton運用水晶稜鏡打造的外牆街邊入口進入，迎面而來的是Lock by Tiffany、HardWear by Tiffany、T by Tiffany以及Knot by Tiffany等各項經典系列。每個區域都擺設了當代藝術畫作或雕塑，營造出高級優雅的氛圍。

二樓則是全台首次設立的頂級珠寶沙龍，比照紐約旗艦店擺設的手繪藝術屏風，出自美國藝術家南希洛倫茨（Nancy Lorenz）之手，頂級珠寶作品則陳列在訂製三角玻璃櫥窗中。A9專門店也展售包包與餐瓷杯具等高質感生活用品，傳遞品牌深厚的紐約美學底蘊。

品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供
品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供
品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供
品牌好友王淨出席Tiffany台北新光三越A9專門店開幕活動。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指，約27萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指，約27萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊，約83萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊，約83萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，約13萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，約13萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環，約39萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環，約39萬7,000元。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版戒指，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版戒指，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany新光三越A9專門店運用水晶稜鏡打造專門店外牆。圖／Tiffany提供
Tiffany新光三越A9專門店運用水晶稜鏡打造專門店外牆。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版項鍊，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版項鍊，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠手鍊，約54萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠手鍊，約54萬5,000元。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金半鋪鑲鑽石小型款耳環，約15萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金半鋪鑲鑽石小型款耳環，約15萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石小型款項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石小型款項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠鍊墜，約26萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠鍊墜，約26萬5,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 紐約 設計師

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