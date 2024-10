璀璨鑽石牆Tiffany新光三越A9正式開幕 王淨最愛Café

蒂芙尼(Tiffany & Co.)新光三越 A9專門店正式開幕,以紐約第五大道旗艦店The Landmark相同概念打造的全新專門店,與正在裝潢中、即將開幕的101專賣店同為品牌在台灣規格最大的兩家店鋪,也是全台唯一的街邊店。品牌好友王淨特地出席開幕活動,並演繹最新上市的窄版Lock by Tiffany系列和Jean Schlumberger by Tiffany 十六石系列。

王淨表示這次全新上市的Lock by Tiffany系列設計,比起以往更纖細、更適合身材嬌小的亞洲女性,所以這次逛完新品後最想帶回家的也是這系列的鍊墜,而Lock系列的手環則是她心目中情侶珠寶的首選。身為「吃貨」的她這次逛店時最喜歡的當然是二樓的全亞洲首間Blue Box Café Taipei,紐約風格的菜單揉合台灣在地食材,用餐體驗讓她讚不絕口。

新光三越 A9專門店店內由傳奇建築師彼得馬里諾(Peter Marino)操刀設計,以柔和色調襯托整體空間,一樓百貨入口進入後的All About Love區域陳列著象徵愛情的Tiffany & Co.® 夢幻訂情鑽戒,從知名建築設計師Hugh Dutton運用水晶稜鏡打造的外牆街邊入口進入,迎面而來的是Lock by Tiffany、HardWear by Tiffany、T by Tiffany以及Knot by Tiffany等各項經典系列。每個區域都擺設了當代藝術畫作或雕塑,營造出高級優雅的氛圍。