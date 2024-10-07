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周年慶都在搶什麼？新光三越公布周年慶首四日熱銷榜

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越首波周年慶首四日化妝品、家用、服飾、超市等業種買氣持續升溫。圖／新光三越提供
新光三越首波周年慶首四日化妝品、家用、服飾、超市等業種買氣持續升溫。圖／新光三越提供

新光三越周年慶首波由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共六店於上周開跑，首四日化妝品、家庭用品、服飾、超市等業種買氣持續發燒，周年慶獨家聯名「超級瑪利歐」，更在四天內就兌換出超過2萬份集點送與卡友禮系列贈品。

新光三越周年慶首四日保養品TOP 5由雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II、LA MER、SHISEIDO國際櫃等多款經典組合領軍，創下破萬瓶的熱銷成績；而專業彩妝則由CHANEL、DIOR、YSL、BOBBI BROWN等品牌領軍帶動成長，尤其底妝產品熱銷破萬件，各大品牌口紅銷量突破上萬支，香氛則以10/10 APOTHECARY、LUSH、Aesop等最受到消費者喜愛。

隨著秋冬新裝換季，男女流行服飾買氣持續攀升，此外，近期房市熱絡與住家小宅化趨勢，激發全台大家電需求，當中以日韓家電LG、Panasonic、SAMSUNG等最為熱銷，加上周年慶首七日大家電單筆滿萬元送萬點，大家電買氣增長超過1成 ；還有美型多功能智能家電象印、虎牌等以超過百台銷量，穩居小家電銷售冠亞軍。新光三越周年慶超市推出的箱購，向來是家庭客搶購焦點，今年以橄欖油、醬油最受到歡迎，破千箱的銷量帶動超市整體業績雙位數成長。

為迎接本周四雙十國慶日，新光三越周年慶更規畫化妝品明星夯品買一送十，首選推薦：買50ml送100ml的蘭蔻超未來肌因回饋組、買一送十的SHISEIDO國際櫃小紅超導電波組等超值組，最低3折起再享化妝品單筆滿2,000元送2,000點回饋。首波東北季風來襲，預期防風防水機能型外套、風衣外套，秋冬雨季必備的除濕機等，將是熱門採購清單，還可搭配全館累積滿5,000元送5,000點。另有超級瑪利歐、爆紅動漫吉伊卡哇等8大IP見面會、快閃店，以及日韓泰美食商品展熱鬧展開。

新光三越周年慶獨家聯名超級瑪利歐，四天內就兌換出超過2萬份集點送與卡友禮系列贈品。圖／新光三越提供
新光三越周年慶獨家聯名超級瑪利歐，四天內就兌換出超過2萬份集點送與卡友禮系列贈品。圖／新光三越提供
新光三越周年慶獨家聯名超級瑪利歐，四天內就兌換出超過2萬份集點送與卡友禮系列贈品。圖／新光三越提供
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SHISEIDO國際櫃小紅超導電波組價值10,600元，特價4,770元。圖／新光三越提供
SHISEIDO國際櫃小紅超導電波組價值10,600元，特價4,770元。圖／新光三越提供
SPORT.b男仕飛行外套原價9,580元，特價5,499元。圖／新光三越提供
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The North Face防潑水機能外套，3,980元。圖／新光三越提供
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PHILIPS 15L高效抗敏除濕機DE320381+奈米級抗敏空氣清淨機AC322080原價52,980元，特價30,980元。圖／新光三越提供
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LG Object 19公升變頻除濕機MD191QCE0，24,900元。圖／新光三越提供
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化妝品 周年慶 超市

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