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送簽名拉麵碗！麵屋一燈2號店開幕 限定蝦湯拉麵上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新光三越信義新天地A11限定款「蝦湯魚介拉麵」，每份298元。記者陳睿中／攝影
新光三越信義新天地A11限定款「蝦湯魚介拉麵」，每份298元。記者陳睿中／攝影

自2016年首度登台的日本拉麵名店「麵屋一燈」，時隔8年後，將於10月8日於新光三越信義新天地A11開設全台第2間分店，除了供應招牌商品與新品「炙燒雞豚拉麵」之外，還有新門市限定「蝦湯魚介拉麵」。為慶祝新店開幕，還將贈送社長坂本幸彥親筆簽名拉麵碗、限量悠遊卡等贈禮。

來自於東京的「麵屋一燈」，過去多次在美食網站Tabelog奪下東京拉麵店最高分，因此被粉絲冠以「東京拉麵之王」的美譽。2016年，麵屋一燈在台開設首間海外分店，後又曾在台開設豚骨一燈、麵屋一燈Express等姊妹品牌。2022年時，麵屋一燈亦針對食材、器具、烹調流程進行全面升級。

睽違8年才開設的麵屋一燈2號店，店內運用大量的木質元素，吧檯區的形狀，則是仿照日本麵屋一燈所在地「東京新小岩」的地圖形狀。同時店內也規劃有開放式工作檯面，讓民眾可以欣賞職人烹煮拉麵的過程。

麵屋一燈的商品中，明星商品「魚介冠軍沾麵」的醬汁以各式魚介醬汁為底，風味濃厚並帶有層次鮮味，搭配上炙燒叉燒、舒肥雞胸、自製雞肉丸等配料，每份298元。「干貝雞湯拉麵」湯底以干貝、老母雞、昆布等食材熬煮，並且搭配由大量新鮮干貝低溫慢炸的干貝雞油、鹽味醬汁提昇風味，每份248元。

除了經典產品，菜單中新增的「炙燒雞豚拉麵」湯底以雞肉和豬骨熬煮，帶有膠質與脂肪滑順感，每份268元。新光三越信義新天地A11限定款「蝦湯魚介拉麵」使用大量胭脂蝦頭慢火熬煮入湯，帶來鮮明的海鮮風味，並吃得到叉燒、舒肥雞胸、帆立貝等配料，每份298元。

為了慶祝開幕，麵屋一燈社長坂本幸彥也親自來台舉行開幕儀式。業者並透露，麵屋一燈在台將展開展店計畫，預計明年將在全台開設4～5間分店，並於明年年中跨出大台北地區，目標未來全台可達20間分店。10月8日正式開幕當日，前10名顧客可獲得社長親筆簽名的「麵屋一燈紀念碗」，前150名消費者，可獲得限量限定「悠遊卡片」，送完為止。

「魚介冠軍沾麵」，每份298元。記者陳睿中／攝影
「魚介冠軍沾麵」，每份298元。記者陳睿中／攝影
「干貝雞湯拉麵」，每份248元。記者陳睿中／攝影
「干貝雞湯拉麵」，每份248元。記者陳睿中／攝影
新品「炙燒雞豚拉麵」，每份268元。記者陳睿中／攝影
新品「炙燒雞豚拉麵」，每份268元。記者陳睿中／攝影
麵屋一燈社長坂本幸彥來台慶祝台灣二號店開幕。記者陳睿中/攝影
麵屋一燈社長坂本幸彥來台慶祝台灣二號店開幕。記者陳睿中/攝影

拉麵 東京 食材

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