繞台灣兩圈累積160萬觀眾 紙風車第三輪368兩廳院首演

紙風車368藝術工程跑了18年，民眾自發支持演出777場，累積超過160萬觀眾。368鄉鎮市區兒童藝術工程10日將在高雄永安完成第二輪最終場，第三輪「永續啟航」藝術工程將於19日於台北兩廳院廣場首演。紙風車創辦人李永豐表示「一定要搞大」，用一整晚的節目跟大家宣告「唐吉軻德又要出發了」！紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368工程在沒有政府經費挹注下繞台灣兩圈演了777場，「整個社會願意一起支持，是社會進步的象徵。」

紙風車文教基金會今天下午舉辦記者會，由紙風車掌門人吳靜吉、基金會董事蔡登俊、執行長張敏宜、紙風車劇團團長任建誠共同宣布「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」即將啟動，並首播金獎導演楊力州拍攝的宣傳影片，以及「在地故事」《天若光》段落原唱蕭煌奇的祝福影片。

根據統計，紙風車藝術工程第二輪捐款筆數(142110筆)比第一輪26758筆增加5.3倍；每人平均捐款金額(2705元)，比第一輪每人平均捐款金額(7902元)，減少近2倍。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，第二輪13年來小額捐款筆數大幅增加，表示有更多民眾響應這個文化行動，希望第三輪永續啟航能有更多民眾以小額捐款支持。

《天若光》是四度拿下金曲獎最佳台語男歌手獎的蕭煌奇的經典歌曲之一，由他本人作詞作曲，收錄在2004年發行的《黑色吉他》中。368兒童藝術工程2013年開跑後加入「在地故事」，為每個縣市量身製作當地故事。《天若光》作為該片段主題曲，也跟著368藝術工程巡演，在368個鄉鎮傳唱。影片中，蕭煌奇不但展現好歌喉清唱一段，也預告19日「永續啟航」兩廳院藝文廣場首演他會到現場，和大家一起高唱「光明啊，在頭前等咱來行」。

紙風車文教基金會董事蔡登俊從2006年319工程開跑就開始支持，至今18年不斷。他聽說368快要走完第二輪演出，剩下最後幾個鄉鎮，但因為地處偏鄉，捐款金額遲遲未達成，就許願「把它們都買下來」，送給孩子們當最棒的禮物。蔡登俊幽默表示，從319到368，他在紙風車團隊和孩子們的笑容裡獲得更多。「我因為紙風車變得更有名。連過年回家鄉台南新化拜拜，都有媽媽帶小朋友來說『謝謝』，說紙風車來鎮上演出，是他們家最快樂的時候。」