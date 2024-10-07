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Tiffany年度Blue Book高級珠寶蒼穹萬象 奇幻最終章！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Shooting Star系列鉑金鑲有逾3克拉的Asscher-cut阿斯切切割鑽石、鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Shooting Star系列鉑金鑲有逾3克拉的Asscher-cut阿斯切切割鑽石、鑽石手鍊。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.）在今秋於馬德里舉辦的高級珠寶活動中首次亮相2024年Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象秋季新品，是第三波、也是最終章的發表，Tiffany珠寶與高級珠寶首席設計師Nathalie Verdeille透過全新四大主題的設計，致敬傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的無限想像力及其對神秘宇宙的熱愛。

秋季新品中，岩棲靈鴞（Owl on a Rock）曾率先於台灣的頂級珠寶活動中曝光過，將貓頭鷹這一夜行之鳥置於「月岩」之上，是以當代視角重新詮釋尚史隆伯傑的經典「石上鳥」的傑作；鳳凰焰影（Phoenix）系列以火蛋白、藍寶石、紅碧璽等瑰麗寶石刻畫象徵浴火重生的奇幻神鳥；神話中的瑞獸獨角獸則是獨角綺夢（Unicorn）主題動物，紫色和粉紅色藍寶石映襯鑲鑽螺旋元素，色調和主題都如夢似幻；星系焰火（Star Burst）則是以蛋面水晶蛋白石和鑽石，薈萃光潤遊彩和璀璨鑽石的折射，描繪星暴星系的耀眼光芒。

2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩（Shooting Star）系列鉑金鑲嵌主石逾18克拉祖母綠式切割鑽石及鑽石項鍊，下方主石可轉換為戒指配戴。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩（Shooting Star）系列鉑金鑲嵌主石逾18克拉祖母綠式切割鑽石及鑽石項鍊，下方主石可轉換為戒指配戴。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Unicorn系列鉑金與18K黃金鑲嵌近26克拉枕形切割雙色碧璽及鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Unicorn系列鉑金與18K黃金鑲嵌近26克拉枕形切割雙色碧璽及鑽石胸針。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上貓頭鷹，鉑金和18K黃金鑲嵌主石逾22克拉的黑色蛋白石、藍寶石和鑽石胸針。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上貓頭鷹，鉑金和18K黃金鑲嵌主石逾22克拉的黑色蛋白石、藍寶石和鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste鳳凰焰影（Phoenix）系列鉑金與18K黃金鑲嵌一顆逾29克拉火蛋白石、未經優化處理的Umba藍寶石、沙弗萊石和鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste鳳凰焰影（Phoenix）系列鉑金與18K黃金鑲嵌一顆逾29克拉火蛋白石、未經優化處理的Umba藍寶石、沙弗萊石和鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Arrow系列18K黃金與鉑金鑲嵌總重逾 18克拉的濃彩黃鑽、黃鑽與鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Arrow系列18K黃金與鉑金鑲嵌總重逾 18克拉的濃彩黃鑽、黃鑽與鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste岩棲靈鴞（Owl on a Rock）系列，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾21克拉的黑蛋白石、藍寶石、黃鑽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste岩棲靈鴞（Owl on a Rock）系列，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾21克拉的黑蛋白石、藍寶石、黃鑽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Phoenix系列鉑金和與18K黃金鑲嵌主石逾28 克拉的黑色蛋白石、未經優化處理的烏姆巴藍寶石、沙弗萊石、鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Phoenix系列鉑金和與18K黃金鑲嵌主石逾28 克拉的黑色蛋白石、未經優化處理的烏姆巴藍寶石、沙弗萊石、鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Star Burst系列鉑金與18K黃金鑲嵌總重逾15 克拉的水晶蛋白石、鑽石耳環。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Star Burst系列鉑金與18K黃金鑲嵌總重逾15 克拉的水晶蛋白石、鑽石耳環。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste獨角綺夢（Unicorn）系列鉑金及18K白金鑲嵌未經優化處理紫粉色藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste獨角綺夢（Unicorn）系列鉑金及18K白金鑲嵌未經優化處理紫粉色藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶 設計師

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