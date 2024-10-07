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Tiffany年度Blue Book高級珠寶蒼穹萬象 奇幻最終章！
蒂芙尼（Tiffany & Co.）在今秋於馬德里舉辦的高級珠寶活動中首次亮相2024年Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象秋季新品，是第三波、也是最終章的發表，Tiffany珠寶與高級珠寶首席設計師Nathalie Verdeille透過全新四大主題的設計，致敬傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的無限想像力及其對神秘宇宙的熱愛。
秋季新品中，岩棲靈鴞（Owl on a Rock）曾率先於台灣的頂級珠寶活動中曝光過，將貓頭鷹這一夜行之鳥置於「月岩」之上，是以當代視角重新詮釋尚史隆伯傑的經典「石上鳥」的傑作；鳳凰焰影（Phoenix）系列以火蛋白、藍寶石、紅碧璽等瑰麗寶石刻畫象徵浴火重生的奇幻神鳥；神話中的瑞獸獨角獸則是獨角綺夢（Unicorn）主題動物，紫色和粉紅色藍寶石映襯鑲鑽螺旋元素，色調和主題都如夢似幻；星系焰火（Star Burst）則是以蛋面水晶蛋白石和鑽石，薈萃光潤遊彩和璀璨鑽石的折射，描繪星暴星系的耀眼光芒。
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