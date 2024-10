Tiffany年度Blue Book高級珠寶蒼穹萬象 奇幻最終章！

蒂芙尼(Tiffany & Co.)在今秋於馬德里舉辦的高級珠寶活動中首次亮相2024年Blue Book:Tiffany Céleste蒼穹萬象秋季新品,是第三波、也是最終章的發表,Tiffany珠寶與高級珠寶首席設計師Nathalie Verdeille透過全新四大主題的設計,致敬傳奇設計師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)的無限想像力及其對神秘宇宙的熱愛。

秋季新品中,岩棲靈鴞(Owl on a Rock)曾率先於台灣的頂級珠寶活動中曝光過,將貓頭鷹這一夜行之鳥置於「月岩」之上,是以當代視角重新詮釋尚史隆伯傑的經典「石上鳥」的傑作;鳳凰焰影(Phoenix)系列以火蛋白、藍寶石、紅碧璽等瑰麗寶石刻畫象徵浴火重生的奇幻神鳥;神話中的瑞獸獨角獸則是獨角綺夢(Unicorn)主題動物,紫色和粉紅色藍寶石映襯鑲鑽螺旋元素,色調和主題都如夢似幻;星系焰火(Star Burst)則是以蛋面水晶蛋白石和鑽石,薈萃光潤遊彩和璀璨鑽石的折射,描繪星暴星系的耀眼光芒。 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩(Shooting Star)系列鉑金鑲嵌主石逾18克拉祖母綠式切割鑽石及鑽石項鍊,下方主石可轉換為戒指配戴。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Unicorn系列鉑金與18K黃金鑲嵌近26克拉枕形切割雙色碧璽及鑽石胸針。圖/Tiffany提供 Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上貓頭鷹,鉑金和18K黃金鑲嵌主石逾22克拉的黑色蛋白石、藍寶石和鑽石胸針。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste鳳凰焰影(Phoenix)系列鉑金與18K黃金鑲嵌一顆逾29克拉火蛋白石、未經優化處理的Umba藍寶石、沙弗萊石和鑽石胸針。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Arrow系列18K黃金與鉑金鑲嵌總重逾 18克拉的濃彩黃鑽、黃鑽與鑽石項鍊。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste岩棲靈鴞(Owl on a Rock)系列,鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾21克拉的黑蛋白石、藍寶石、黃鑽與鑽石胸針。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Phoenix系列鉑金和與18K黃金鑲嵌主石逾28 克拉的黑色蛋白石、未經優化處理的烏姆巴藍寶石、沙弗萊石、鑽石胸針。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Celeste Star Burst系列鉑金與18K黃金鑲嵌總重逾15 克拉的水晶蛋白石、鑽石耳環。圖/Tiffany提供 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste獨角綺夢(Unicorn)系列鉑金及18K白金鑲嵌未經優化處理紫粉色藍寶石及鑽石項鍊。圖/Tiffany提供