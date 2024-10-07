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貝拉哈蒂德出任蕭邦全球品牌大使 絕美演繹全系列珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
貝拉哈蒂德出任蕭邦全球品牌大使。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德出任蕭邦全球品牌大使。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）宣布超模兼企業家貝拉哈蒂德（Bella Hadid）出任蕭邦全球品牌大使。這也是暫別全球時尚舞台的她正式回歸。由知名攝影師Alasdair McLellan掌鏡拍攝的全新形象照中，貝拉哈蒂德以向後梳起的優雅髮型和簡約高雅的服飾華麗，演繹多款高級珠寶、Happy Hearts、Happy Sport、Happy Diamonds、Ice Cube和Alpine Eagle等品牌各大系列設計，完美體現蕭邦的優雅和「生命喜悅」（Joie de Vivre）價值。

貝拉於2021年的坎城電影節紅毯上首度與蕭邦結緣，便持續與擁有超過160年的悠久歷史的蕭邦合作。身為超級模特兒的她既是時尚標誌，亦是當代傑出企業家：她曾獲《時代》雜誌選為2023年全球100位最具影響力的人物之一；並在2022年獲得英國時尚大獎（British Fashion Awards）「年度最佳模特兒」的殊榮。她也創辦了無酒精替代飲品公司Kin Euphorics，並推出滋潤肌膚的Orebella香水。

蕭邦極具代表性的L'Heure Du Dimant系列珠寶錶，同時也迎來4款全新力作。該系列的表款以最能引進大量光線的爪鑲工藝，在表圈外圍鑲嵌一整圈的璀璨鑽石，藉由圓形、枕形、橢圓形等多樣豐富的形狀，彰顯鑽石華麗的流光溢彩。其中一款腕表更搭配品牌標誌性的「樹皮」質感表鏈，以品牌自1960年代傳承至今的金質專門技術雕刻而成，其紋理質感和柔滑觸感，是世代傳承的製表和珠寶技藝之結晶。

獨一無二L'Heure Du Dimant系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，378萬9,000元。圖／蕭邦提供
獨一無二L'Heure Du Dimant系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，378萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、紅色瑪瑙表盤、手動上鍊機械機芯，112萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、紅色瑪瑙表盤、手動上鍊機械機芯，112萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、黑色縞瑪瑙表盤、自動上鍊機械機芯，338萬元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、黑色縞瑪瑙表盤、自動上鍊機械機芯，338萬元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、石英機芯，962萬6,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure Du Dimant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、石英機芯，962萬6,000元。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德出任蕭邦全球品牌大使。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德出任蕭邦全球品牌大使。圖／蕭邦提供

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