快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接iPhone換機潮 自帶線、多合一充電配件升級登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
GRAVITY 30W自帶線快充行動電源共推出黃色、橘色、灰色和綠色，簡約外型搭配穿搭也不違和。圖／亞果元素提供
GRAVITY 30W自帶線快充行動電源共推出黃色、橘色、灰色和綠色，簡約外型搭配穿搭也不違和。圖／亞果元素提供

iPhone新機入手，充電配件也要跟著更新，近期除了無線充電、自帶線行動電源成主流，辦公室、外出使用兩相宜的多合一充電座設計也是許多消費者的熱門選擇。

ADAM elements亞果元素推出升級獲Qi2認證的「Mag Qube」和「Mag Tube」2款智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，iPhone MagSafe磁吸充電瓦數直接升級15W，搭載感應式觸控旋轉支架設計，一觸開啟旋轉變位，頂部除了平放還有45度角支架模式，還可觸壓彈開兩側支架，同時充電Apple Watch、AirPods或其他支援無線充電的耳機，搶眼又實用。

同步推出的「Mag 3 Pro」摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座，同樣獲得Qi2認證及15W磁吸快充，專為同時充電3種行動裝置設計，非常適合旅行或出差使用。另外還有多彩外型設計的GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，小體積、大容量之外，單獨使用自帶線充電，最高可達30W，可為手機、平板、筆電等多種設備充電，滿電時最高可供應MacBook Air 50%的電力。

而第一代推出後狂賣破20萬顆的PHILIPS FunCube放心充多合一行動電源推出2.0版，延續前代百搭黑、野性綠、玩美白、漾心粉4色設計，自帶線從第一代的Lightning與Type-C縮減保留為Type-C，但仍隨附Type-C to Lightning創意轉接頭，在保留10,000mAh大電量、散熱不妥協下，仍能縮小機身體積10%，重量僅264公克，更方便攜帶。

行動電源上的USB-A充電孔支援22.5W與USB-C充電孔支援20W快充，自帶Type-C線相較前代提升到20W快充，充電速度增加33%；最方便的是磁吸無線充電盤，支援iPhone 12後的MagSafe磁吸無線充電，吸力比原廠行動電源更強化46%，並多增加Apple Watch磁吸充電功能，一顆滿足各種配件充電需求。

PHILIPS FunCube 2.0放心充定價2,290元，預購優惠價1,690元，即起開始預購，預計11月上市，購買即贈Type-C to Lightning創意轉接頭與市價649元的PHILIPS多功能強光露營手電筒；另可加購1.5m創意延長線，原價499元，預購價299元。

亞果元素Mag 3 Pro摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座，升級獲得Qi2認證及15W磁吸快充供電。記者黃筱晴／攝影
亞果元素Mag 3 Pro摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座，升級獲得Qi2認證及15W磁吸快充供電。記者黃筱晴／攝影
GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，最高支援30W供電，可為手機、平板、筆電等多種設備充電。圖／亞果元素提供
GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，最高支援30W供電，可為手機、平板、筆電等多種設備充電。圖／亞果元素提供
不僅隨附萬國轉接頭，PHILIPS FunCube 2.0還可加購1.5公尺的創意延長線配件，充電更不設限。圖／雙全國際提供
不僅隨附萬國轉接頭，PHILIPS FunCube 2.0還可加購1.5公尺的創意延長線配件，充電更不設限。圖／雙全國際提供
亞果元素Qi2 Mag Qube／Tube智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，未來感設計風格超搶眼。圖／亞果元素提供
亞果元素Qi2 Mag Qube／Tube智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，未來感設計風格超搶眼。圖／亞果元素提供
Qi2 Mag Qube／Tube智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，一次滿足3種裝置充電需求。圖／亞果元素提供
Qi2 Mag Qube／Tube智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，一次滿足3種裝置充電需求。圖／亞果元素提供
PHILIPS FunCube 2.0支援Apple Watch充電，且隨附創意轉接頭供iPhone 14前機型使用。圖／雙全國際提供
PHILIPS FunCube 2.0支援Apple Watch充電，且隨附創意轉接頭供iPhone 14前機型使用。圖／雙全國際提供
Mag 3 Pro摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座可同時為iPhone、Apple Watch及AirPods充電，非常適合旅行或出差使用。記者黃筱晴／攝影
Mag 3 Pro摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座可同時為iPhone、Apple Watch及AirPods充電，非常適合旅行或出差使用。記者黃筱晴／攝影

無線充電

延伸閱讀

以色列擴大地面行動！增派3支後備部隊 入侵黎巴嫩攻勢升級

藍委盼艱苦人條款再升級 公立火葬納骨塔納中低收免費

大立光9月營收符合預期 法人估全年 EPS 153~184元

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

相關新聞

迎接iPhone換機潮 自帶線、多合一充電配件升級登場

iPhone新機入手，充電配件也要跟著更新，近期除了無線充電、自帶線行動電源成主流，辦公室、外出使用兩相宜的多合一充電座...

與日本新銳藝術家合作！NOKE忠泰樂生活週年慶10月10日開跑

NOKE忠泰樂生活2024年度週年慶即將於10月10日揭幕，為期33天的精彩活動將為顧客帶來一場融合藝術、節日狂歡與消費回饋的購物盛宴。今年，以「玩」「藝術」為主題，NOKE不僅讓顧客盡情探索時尚與文化的完美結合，還推出多層次的消費優惠、萬聖節狂歡系列活動，以及全台獨家藝術策展，讓每一位來到NOKE的顧客都能享受豐富的多元體驗。

廢手機回收有好康 有機會抽中筆電、iPhone16等獎項

手機換新後，舊機如何處理？彰化縣環保局表示，環境部訂每年10月為手機回收月，民眾只要在10月31日前，將廢手機拿到全縣2...

拿坡里「買炸雞送2個披薩」！漢堡王「買套餐送雞塊」

迎接雙十國慶，「拿坡里披薩．炸雞」，自即日起限時推出「買1送2」優惠，買1桶10塊炸雞，就送2個小披薩，現省538元。「...

旅行穿搭舒適又時髦！LV Flight Mode新包自帶裝飾功能

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Flight Mode系列，是專為旅行設計的多元穿著風格，以舒適的風格...

雄獅 ITF 線上旅展開跑 農曆年9天連假 這國團費調降15%

年底線上促銷最大檔來囉！雄獅（2731）ITF線上旅展即日起到11月4日正式開跑，推出許多超值優惠，行程如「韓國賞楓團」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。