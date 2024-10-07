迎接iPhone換機潮 自帶線、多合一充電配件升級登場

iPhone新機入手，充電配件也要跟著更新，近期除了無線充電、自帶線行動電源成主流，辦公室、外出使用兩相宜的多合一充電座設計也是許多消費者的熱門選擇。

ADAM elements亞果元素推出升級獲Qi2認證的「Mag Qube」和「Mag Tube」2款智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，iPhone MagSafe磁吸充電瓦數直接升級15W，搭載感應式觸控旋轉支架設計，一觸開啟旋轉變位，頂部除了平放還有45度角支架模式，還可觸壓彈開兩側支架，同時充電Apple Watch、AirPods或其他支援無線充電的耳機，搶眼又實用。

同步推出的「Mag 3 Pro」摺疊式三合一旅行磁吸無線充電座，同樣獲得Qi2認證及15W磁吸快充，專為同時充電3種行動裝置設計，非常適合旅行或出差使用。另外還有多彩外型設計的GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，小體積、大容量之外，單獨使用自帶線充電，最高可達30W，可為手機、平板、筆電等多種設備充電，滿電時最高可供應MacBook Air 50%的電力。

而第一代推出後狂賣破20萬顆的PHILIPS FunCube放心充多合一行動電源推出2.0版，延續前代百搭黑、野性綠、玩美白、漾心粉4色設計，自帶線從第一代的Lightning與Type-C縮減保留為Type-C，但仍隨附Type-C to Lightning創意轉接頭，在保留10,000mAh大電量、散熱不妥協下，仍能縮小機身體積10%，重量僅264公克，更方便攜帶。

行動電源上的USB-A充電孔支援22.5W與USB-C充電孔支援20W快充，自帶Type-C線相較前代提升到20W快充，充電速度增加33%；最方便的是磁吸無線充電盤，支援iPhone 12後的MagSafe磁吸無線充電，吸力比原廠行動電源更強化46%，並多增加Apple Watch磁吸充電功能，一顆滿足各種配件充電需求。