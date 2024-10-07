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與日本新銳藝術家合作！NOKE忠泰樂生活週年慶10月10日開跑

聯合新聞網／ 聯合數位文創
NOKE忠泰樂生活2024年度週年慶即將於10月10日揭幕，為期33天的精彩活動將為顧客帶來一場融合藝術、節日狂歡與消費回饋的購物盛宴。圖／NOKE忠泰樂生活提供
NOKE忠泰樂生活2024年度週年慶即將於10月10日揭幕，為期33天的精彩活動將為顧客帶來一場融合藝術、節日狂歡與消費回饋的購物盛宴。圖／NOKE忠泰樂生活提供

NOKE忠泰樂生活2024年度週年慶即將於10月10日揭幕，為期33天的精彩活動將為顧客帶來一場融合藝術、節日狂歡與消費回饋的購物盛宴。今年，以「玩」「藝術」為主題，NOKE不僅讓顧客盡情探索時尚與文化的完美結合，還推出多層次的消費優惠、萬聖節狂歡系列活動，以及全台獨家藝術策展，讓每一位來到NOKE的顧客都能享受豐富的多元體驗。

NOKE週年慶聯名藝術家YUTAKA NOJIMA野島佑隆

野島佑隆（YUTAKA NOJIMA），日本新銳插畫藝術家，1995年出生，畢業於桑澤設計研究所，以其獨特的美式畫風嶄露頭角。受到60至90年代西洋音樂與唱片設計的薰陶，他的作品融合了龐克與藍調精神，並經常以方形構圖呈現流行音樂的視覺元素。他曾擔任日本搖滾樂團「SUNNY DAY SERVICE」演唱會主視覺設計，以及「OTHER MUSIC」紀錄片日本版海報繪製，並於2024年首次受邀來台，於NOKE忠泰樂生活舉辦個展。

野島的創作靈感來自搖滾精神與對人生的探索，他的作品聚焦於「悲喜劇」這一主題，展現出人生中喜怒哀樂交織的真實面貌。他致力於用明亮而充滿希望的色彩，描繪出這些情感的糾葛，讓人們從中感受到積極的力量。他的創作不僅具視覺感染力，更寄寓了人生的思索與希望，無論大人或小孩，都能從他的作品中找到共鳴。野島透過藝術發出對世界的「KNOCK! KNOCK!」叩問，探索人生的悲喜，傳遞溫暖與希望。

野島佑隆展畫作。圖／NOKE忠泰樂生活提供
野島佑隆展畫作。圖／NOKE忠泰樂生活提供

本次台北展出作品，將有四件100號大幅原畫、中幅畫作、印刷版畫以及方椅等作品，其中更有專為台灣首展創作的三件全新繪畫滑板，以及作者親自帶來台灣的周邊商品。同時，野島佑隆受邀參與NOKE忠泰樂生活週年慶主視覺繪製，商場推出多樣僅台灣獨家銷售的周邊商品，包括環保袋、玻璃杯、即可拍等，每一款均為限定設計品，值得收藏隨身使用，陪伴生活裡的每一天，數量有限，售完為止。

野島佑隆個展《“KNOCK! KNOCK!”YUTAKA NOJIMA EXHIBITION IN TAIPEI》，於10月10日起至11月11日止於NOKE忠泰樂生活展出，喜愛藝術、插畫、視覺藝術的朋友千萬不能錯過。

週年慶眾多優惠好康大放送！更推出萬聖節特別活動

本次NOKE週年慶除了滿額回饋會員電子抵用券外，於週年慶首四日再加碼限定滿額禮，還有全期間的會員全館來店禮以及全館滿額禮，超多重好康一次拿！（詳請請參考線上DM）此外NOKE也有針對月底的萬聖節推出眾多豐富的活動，10月13日、10月19日的NOKE Circus Day潮流馬戲日，以及10月20日至11月3日的NOKE Halloweek 萬聖系列活動，超精彩的節目內容邀請大朋友小朋友一同參與。

除了喜愛藝術設計的朋友能夠來NOKE參觀野島佑隆個展，喜愛質感生活的顧客能夠於週年慶期間於NOKE館內盡情採購之外，也邀請家長與小朋友一同參與馬戲日以及萬聖節系列活動，讓不同年齡層、興趣愛好的朋友都能夠在NOKE度過美好的10月。

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