鄭宜農挑大樑主演音樂劇場作品「妳歌」 王淨、林予晞、姚愛寗哭紅雙眼感動推薦

大慕可可出品，聯合數位文創、大清華傳媒聯合出品的音樂劇場作品《妳歌》，由金曲獎台語歌后鄭宜農主演，上週末連續三天（10/4至10/6）在𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場開演，成功完成首週五場演出！首週票房開出紅盤，演員們精湛的演出、細膩故事情感表現以及精彩的音樂舞台呈現，都讓首次進場的觀眾們又哭又笑且驚呼連連，吸引包括英國、馬來西亞、香港粉絲專程飛來觀賞，在社群上瘋狂洗版，紛紛表示：「《妳歌》值得一刷再刷，必須多看幾場，被演員們的表演深深感動，能夠看到鄭宜農重新詮釋10多首經典台語金曲實在太值得！」

這次挑大樑擔綱主演《妳歌》，鄭宜農一共演唱了包括〈苦海女神龍〉、〈孤女的願望〉與〈可愛的花蕊〉等大眾耳熟能詳的多首臺語金曲。與劇團密集排練了三個多月，對於終於能在台上呈現這段時間由眾人一起打造的演出很興奮，也希望更多人能看到這個奇幻又感人，能夠帶來愛與力量的故事，「《妳歌》是一齣很神奇的劇，不僅僅劇情本身是一趟跟原生家庭，以及跟自己的和解之旅，更是所有人齊心完成一場演出的心意。我在整個工作的過程中，第一次理解「夢想」這個以往總覺得太過單面的詞，真的可以像動畫裡面演的那樣，那麼直爽、帥氣。」

圖/大慕可可提供

挑戰在台上又演又唱120分鐘，對表演老手鄭宜農來說，在體力和精神上仍然是很大的挑戰，幾乎全程待在台上，連喝水的空擋都必須精準計算，喜歡迎接挑戰的她非常享受演出的過程，也笑稱這整趟旅程根本是大練功等級：「很感謝《妳歌》的演出機會，雖然整齣戲每走完一次，都覺得身心力抵達一個極限（我在音樂的演出裡面從來沒有這麼累過，而且我已經是出了名的耐操了）但是這份疲累的終點是快樂的。也多虧了這齣戲，我又必須重新認識自己的聲音，去找到詮釋那些珍典等級的台語歌，在年代的韻味、當代的溝通方式，和自己的特色之間取得平衡。這一趟下來應該可以說是大練功了，結束會再變得更強吧。」

《妳歌》挑戰劇場少見瘋狂企劃，每場演出邀請不同驚喜嘉賓，一共15位踢館歌手來《妳歌》驚喜加盟獻聲，以一首〈墓仔埔也敢去〉技壓全場！首週踢館嘉賓由「國師」唐綺陽、《勸世三姊妹》中賺走無數觀眾眼淚的女主角張擎佳（飾演宋國珍）、蘇志翔（鳥屎）、老王及Drag Queen飛利冰5位打頭陣。

擔任首演場踢館歌手的唐綺陽身兼星座大師及主持人，今年以影集《都市懼集》中的美食家初嚐戲劇處女秀，馬上又在《妳歌》再度挑戰音樂劇場演員初出道。戲劇科班出身的她本身非常熱愛唱歌，也對自己的好歌喉深具信心，但為了劇場出道作品認真演練了好幾天。唐綺陽表示：「雖然我的實力堅強，但〈墓仔埔也敢去〉不是那麼熟悉的歌，為了其中幾句不太好發音的咬字還是要特別苦練。」她也感謝劇團的台語老師特別逐句錄了清晰的歌詞發音讓她練習。果然國師風範不同反響，一站上台氣壓全場，觀眾的瘋狂尖叫及吶喊聲幾乎掀翻𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場屋頂，讓她滿意到捨不得離開舞台，也對接下來的踢館歌手嗆聲：「你們不可能唱得比我好！我比你們懂星座啦！」

圖/大慕可可提供

首週場次也有許多星光現身，包括王淨、林予晞、姚愛寗等人都到場力挺，王淨被劇中的祖孫親情深深感動到淚流滿面，直到走出場外許久都無法平復情緒，她感性表示：「這是前所未有的表演藝術，有非常多段都讓我非常感動。無論是宜農的歌迷或粉絲，或喜歡表演藝術的觀眾們，都會非常享受這整個演出，《妳歌》真的給我很大的震撼，希望大家都能夠看到這麼棒，這麼好的作品。」