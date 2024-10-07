快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

鄭宜農挑大樑主演音樂劇場作品「妳歌」 王淨、林予晞、姚愛寗哭紅雙眼感動推薦

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖/大慕可可提供
圖/大慕可可提供

大慕可可出品，聯合數位文創、大清華傳媒聯合出品的音樂劇場作品《妳歌》，由金曲獎台語歌后鄭宜農主演，上週末連續三天（10/4至10/6）在𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場開演，成功完成首週五場演出！首週票房開出紅盤，演員們精湛的演出、細膩故事情感表現以及精彩的音樂舞台呈現，都讓首次進場的觀眾們又哭又笑且驚呼連連，吸引包括英國、馬來西亞、香港粉絲專程飛來觀賞，在社群上瘋狂洗版，紛紛表示：「《妳歌》值得一刷再刷，必須多看幾場，被演員們的表演深深感動，能夠看到鄭宜農重新詮釋10多首經典台語金曲實在太值得！」

這次挑大樑擔綱主演《妳歌》，鄭宜農一共演唱了包括〈苦海女神龍〉、〈孤女的願望〉與〈可愛的花蕊〉等大眾耳熟能詳的多首臺語金曲。與劇團密集排練了三個多月，對於終於能在台上呈現這段時間由眾人一起打造的演出很興奮，也希望更多人能看到這個奇幻又感人，能夠帶來愛與力量的故事，「《妳歌》是一齣很神奇的劇，不僅僅劇情本身是一趟跟原生家庭，以及跟自己的和解之旅，更是所有人齊心完成一場演出的心意。我在整個工作的過程中，第一次理解「夢想」這個以往總覺得太過單面的詞，真的可以像動畫裡面演的那樣，那麼直爽、帥氣。」

圖/大慕可可提供
圖/大慕可可提供

挑戰在台上又演又唱120分鐘，對表演老手鄭宜農來說，在體力和精神上仍然是很大的挑戰，幾乎全程待在台上，連喝水的空擋都必須精準計算，喜歡迎接挑戰的她非常享受演出的過程，也笑稱這整趟旅程根本是大練功等級：「很感謝《妳歌》的演出機會，雖然整齣戲每走完一次，都覺得身心力抵達一個極限（我在音樂的演出裡面從來沒有這麼累過，而且我已經是出了名的耐操了）但是這份疲累的終點是快樂的。也多虧了這齣戲，我又必須重新認識自己的聲音，去找到詮釋那些珍典等級的台語歌，在年代的韻味、當代的溝通方式，和自己的特色之間取得平衡。這一趟下來應該可以說是大練功了，結束會再變得更強吧。」

《妳歌》挑戰劇場少見瘋狂企劃，每場演出邀請不同驚喜嘉賓，一共15位踢館歌手來《妳歌》驚喜加盟獻聲，以一首〈墓仔埔也敢去〉技壓全場！首週踢館嘉賓由「國師」唐綺陽、《勸世三姊妹》中賺走無數觀眾眼淚的女主角張擎佳（飾演宋國珍）、蘇志翔（鳥屎）、老王及Drag Queen飛利冰5位打頭陣。

擔任首演場踢館歌手的唐綺陽身兼星座大師及主持人，今年以影集《都市懼集》中的美食家初嚐戲劇處女秀，馬上又在《妳歌》再度挑戰音樂劇場演員初出道。戲劇科班出身的她本身非常熱愛唱歌，也對自己的好歌喉深具信心，但為了劇場出道作品認真演練了好幾天。唐綺陽表示：「雖然我的實力堅強，但〈墓仔埔也敢去〉不是那麼熟悉的歌，為了其中幾句不太好發音的咬字還是要特別苦練。」她也感謝劇團的台語老師特別逐句錄了清晰的歌詞發音讓她練習。果然國師風範不同反響，一站上台氣壓全場，觀眾的瘋狂尖叫及吶喊聲幾乎掀翻𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場屋頂，讓她滿意到捨不得離開舞台，也對接下來的踢館歌手嗆聲：「你們不可能唱得比我好！我比你們懂星座啦！」

圖/大慕可可提供
圖/大慕可可提供

首週場次也有許多星光現身，包括王淨、林予晞、姚愛寗等人都到場力挺，王淨被劇中的祖孫親情深深感動到淚流滿面，直到走出場外許久都無法平復情緒，她感性表示：「這是前所未有的表演藝術，有非常多段都讓我非常感動。無論是宜農的歌迷或粉絲，或喜歡表演藝術的觀眾們，都會非常享受這整個演出，《妳歌》真的給我很大的震撼，希望大家都能夠看到這麼棒，這麼好的作品。」

好評席捲、票房狂飆，完成首週演出後，《妳歌》也將於10月18至20日、10月24至27日於𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場持續演出10場，票券持續熱賣中。即將上場的踢館歌手華麗卡司包括台灣濱崎步王彩樺、金曲樂團宇宙人小玉、台語金曲歌后曹雅雯、樂壇大勢歌手洪佩瑜、《勸世三姊妹》中的三姐妹演員張芳瑜（宋國美）、宮能安（宋國豪）、好樂團主唱許瓊文、網紅草爺、賴彥駒小賴，以及毀容姐妹會曾啟芃等10位，每位踢館歌手都將大展好歌喉，為《妳歌》演出帶來不同的高光時刻！購票請上 udn售票網

劇場 台語 音樂劇

延伸閱讀

延續金鐘入圍氣勢 唐綺陽和柯震東攜手接新代言

唐綺陽星座運勢週報：射手小心爛桃花 水瓶有遠大機會

唐綺陽星座運勢：雙魚事業迎收穫期 處女有重大決定

58歲唐綺陽「消風一大圈」 瘦出瓜子臉網驚：差點認不出來

相關新聞

迎接iPhone換機潮 自帶線、多合一充電配件升級登場

iPhone新機入手，充電配件也要跟著更新，近期除了無線充電、自帶線行動電源成主流，辦公室、外出使用兩相宜的多合一充電座...

與日本新銳藝術家合作！NOKE忠泰樂生活週年慶10月10日開跑

NOKE忠泰樂生活2024年度週年慶即將於10月10日揭幕，為期33天的精彩活動將為顧客帶來一場融合藝術、節日狂歡與消費回饋的購物盛宴。今年，以「玩」「藝術」為主題，NOKE不僅讓顧客盡情探索時尚與文化的完美結合，還推出多層次的消費優惠、萬聖節狂歡系列活動，以及全台獨家藝術策展，讓每一位來到NOKE的顧客都能享受豐富的多元體驗。

廢手機回收有好康 有機會抽中筆電、iPhone16等獎項

手機換新後，舊機如何處理？彰化縣環保局表示，環境部訂每年10月為手機回收月，民眾只要在10月31日前，將廢手機拿到全縣2...

拿坡里「買炸雞送2個披薩」！漢堡王「買套餐送雞塊」

迎接雙十國慶，「拿坡里披薩．炸雞」，自即日起限時推出「買1送2」優惠，買1桶10塊炸雞，就送2個小披薩，現省538元。「...

旅行穿搭舒適又時髦！LV Flight Mode新包自帶裝飾功能

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Flight Mode系列，是專為旅行設計的多元穿著風格，以舒適的風格...

雄獅 ITF 線上旅展開跑 農曆年9天連假 這國團費調降15%

年底線上促銷最大檔來囉！雄獅（2731）ITF線上旅展即日起到11月4日正式開跑，推出許多超值優惠，行程如「韓國賞楓團」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。