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拿坡里「買炸雞送2個披薩」！漢堡王「買套餐送雞塊」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出「歲末犒賞優惠券」，可享多種點心「加1元多1件」。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「歲末犒賞優惠券」，可享多種點心「加1元多1件」。圖／漢堡王提供

迎接雙十國慶，「拿坡里披薩．炸雞」，自即日起限時推出「買1送2」優惠，買1桶10塊炸雞，就送2個小披薩，現省538元。「漢堡王」也於近日推出「歲末犒賞優惠券」，提供「加1元多1件」、「單人滿足餐」等方案，全部可省1,864元。

10月7日至10月23日期間，凡至「拿坡里披薩．炸雞」內用或外帶「10塊炸雞桶」，即可贈送「2個小披薩」，披薩口味均可任選，炸雞也可更換為烤雞，原價1118元，優惠價580元。三商i美食卡會員憑App即可用3點領取優惠券，憑優惠券則可享優惠價570元。

漢堡王自即日起至12月31日期間，推出「歲末犒賞優惠券」，包括4塊雞塊、辣薯球（小）、洋蔥圈（小）、薯條（小）、玉米濃湯、中杯飲料等7種產品，均可享「加1元多1件」；另外還有「2堡超值組」，原價209～279元，優惠價149～199元。其他則有「1+1 $69」、「銅板點心組」、「單人滿足餐」、「雙人激省餐」等不同方案，整體方案共可省1,864元。

即日起到今年12月31日，學生本人持其有效學生證，至漢堡王門市臨櫃購買花生培根脆雞堡套餐（99元），或雙起士培根牛肉堡套餐（119元），則可免費獲贈「4塊雞塊」。

「拿坡里披薩．炸雞」限時推出「買1桶10塊炸雞，送2個小披薩」。圖／拿坡里提供
「拿坡里披薩．炸雞」限時推出「買1桶10塊炸雞，送2個小披薩」。圖／拿坡里提供

套餐 披薩 漢堡王

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